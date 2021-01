CJ Vrancea a cheltuit 100.000 de euro pentru limuzina lui Marian Oprișan. Pe ce s-au dus banii

Consiliul Județean Vrancea a anunțat că a cheltuit 100.000 de euro în 8 ani pentru mașina folosită de Marian Oprișan.

Banii ar fi fost cheltuiți pe combustibil pentru că acesta ar fi „uriaș” conform explicațiilor prezentate de oficialii CJ Vrancea, dar și pe întreținerea mașinii.

Președintele administrației județene, Cătălin Toma, a prezentat bilanțul instituției pe care o conduce și a dezvăluit aceste cifre șocante.

Marian Oprișan, costuri de 100.000 de euro cu mașina de serviciu

„CJ Vrancea are şase maşini, printre care şi maşina care a apărut prin toate pozele posibile şi imposibile, Toyota Land Cruiser V8. Maşina a fost achiziţionată pe 17 decembrie 2012 şi a făcut opt ani. În opt ani a făcut 284.000 de km, iar consumul de combustibil este uriaş, din punctul meu de vedere, vreo 74.000 de litri. Asta înseamnă, dacă adăugăm şi cheltuielile de întreţinere – vă dau un singur exemplu, în noiembrie, când maşina a avut o problemă, o singură piesă la ea a costat 12.700 lei – că în cei opt ani am cheltuit 100.000 de euro pe o maşină”, a declarat Cătălin Toma.

Pentru că nu a trecut perioada de amortizare, mașina va fi trasă pe dreapta , pentru că în acest moment nu poate fi vândută sau dată cu titlu gratuit.

Mașina a fost achiziționată în 2012 și ar fi costat 80.000 de euro și era folosită exclusiv de Marian Oprișan, președintele CJ Vrancea din acel moment.

Cătălin Toma a prezentat în cadrul unei conferințe de presă susținute joi, 21 ianuarie, bilanțul activității la nivelul CJ Vrancea la trei luni de la preluarea mandatului de președinte.

Toyota Land Cruiser este o serie de vehicule cu tracțiune integrală produse de producătorul japonez de automobile Toyota. Este cea mai lungă serie de modele Toyota și al doilea SUV cu cea mai lungă producție în spatele Chevrolet Suburban. Începând din 2019, vânzările Land Cruiser au totalizat peste 10 milioane de unități în întreaga lume.

Un mare amator de mașini scumpe, Marian Oprișan a fost surprins în 2019 într-un showroom auto unde studia cu atenție o mașină de lux BMW. Când a fost întrebat de unde are bani pentru o astfel de mașină, Oprișan a replicat, vizibil deranjat: „Nu mai puneți întrebări la capitolul ăsta. Eu am mai declarat că atunci când am intrat în politică, în administrație, aveam un milion și jumătate de mărci. Când mi s-a făcut o înscenare și mi s-a pus sechestru pe o mașină, i-am dat toți banii mamei mele. Acolo sunt banii mei”.

