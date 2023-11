Clădirea din România aflată în paragină pe care au vizitat-o zeci de mii de persoane în ultimul an. Ce a făcut-o atât de atrăgătoare, deși e nefolosită și părăsită

Clădirea zeci de mii de persoane în 2023. După o perioadă lungă de timp, ușile acesteia au fost redeschise publicului, iar succesul a fost unul răsunător.

Este vorba despre Cazarma U din Timișoara, transformată într-o galerie de artă și vizitată timp de aproape șapte luni de un public numeros. În perioada 4 mai – 30 noiembrie s-a desfășurat evenimentul intitulat „După sculptură/Sculptură după”.

Organizat de Fundația Triade și Attila Kim & Architects, proiectul a inclus organizarea a 17 expoziții, cinci performance-uri și 157 de artiști. Cu acest prilej, circa 65.000 de vizitatori au ajuns la Cazarma U din Timișoara.

Cifrele au uimit inclusiv organizatorii, care spun că, în acest an, Cazarma U a fost unul dintre cele mai vizitate locuri din Timișoara. Pe 30 noiembrie, evenimentul se va încheia, însă organizatorii spun că va rămâne „un simbol pentru ceea ce a însemnat Timișoara – Capitala Culturală a Europei”.

„Ce am pornit acum șapte luni, aproape s-a dublat. Asta înseamnă că a fost foarte bine, în termeni de marketing, pragmatic. A fost excepțional sub aspectul uman. A adunat oameni de o generozitate și de un entuziasm nemaipomenit.

A fost evenimentul pe care pot să-l consider cel mai important din cariera mea de manager artistic. Am încercat să estimăm o cifră finală și m-am speriat. Am ajuns undeva între 60.000-65.000 de vizitatori”, a transmis Sorina Jecza, organizator, potrivit .

„Rămâne în memoria noastră, sperăm și în istorie”

Cazarma U a mai fost folosită în interes public în 2015, atunci când s-a desfășurat prima ediţie a bienalei de artă Art Encounters. În 2023, de câțiva ani, a „renăscut”.

Aici au fost organizate evenimente culturale, a fost gazdă pentru opere de artă, concerte și happening-uri. De asemenea, Universitatea Politehnica și de la Muzeul Național al Banatului au organizat expoziția permanentă Spotlight Heritage.

„În această clădire veche, nefolosită, părăsită, cultura a aprins lumina. Cu ajutorul unor oameni minunați, care au animat această clădire frumoasă din centrul Timișoarei. Va rămâne un simbol pentru ceea ce a însemnat Timișoara – Capitala Culturală a Europei”, a declarat Ovidiu Megan, președintele Asociației Timișoara 2023.

„Cu siguranță acest loc rămâne în memoria noastră, sperăm și în istorie. Vom face o carte. Tot ce s-a întâmplat anul acesta va fi transpus într-un volum pe care îl vom scoate la lumină în 2024. Sculptura se mută în cuvinte și va rămâne între coperțile unei cărți”, a adăugat Sorina Jecza.