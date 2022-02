Cine este iubitul Claudiei de la Mireasă, sezonul 2. Bărbatul a fost într-o relație cu o cântăreață celebră

Claudia Shik, fosta concurentă a show-ului matrimonial Mireasa, și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat pe care îl cunoștea de 11 ani. Este vorba de Florin Rusu, fostul iubit al cântăreței Roxana Prințesa Ardealului.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Claudia a vorbit despre relația ei și a povestit cum au ajuns să fie împreună, după atâția ani de prietenie.

„Pentru mine era un bărbat interzis”

Artista a povestit că ea și Florin Rusu se cunosc de aproximativ 11 ani și au colaborat profesional de mai multe ori de-a lungul timpului.

După ce ieșit din , cei doi au devenit mult mai apropiați, însă, Claudia a recunoscut că a avut dubii înainte de a începe o relație amoroasă, deoarece Florin Rusu are un copil cu Roxana Prințesa Ardealului.

„Suntem prieteni, ne știm, să spun așa, de 11 ani. Am început să colaborăm în 2019, în decembrie, prin trupa mea. După care am avut o relație de prietenie. Eu am intrat apoi în casa Mireasa.

După ce am ieșit din casa Mireasa, la fel, aveam două proiecte. Venise pandemia și a trebuit să întrerupem, am mers mai departe în anul când am ieșit de la Mireasa.

Pentru mine, era un bărbat interzis. Aveam un concept, nu am vrut să am o relație cu cineva care are o obligație. Am stat mai bine și m-am gândit.

Am văzut cât de multe lucruri avem noi în comun, am văzut cât de mult ne placem și cât de mult mă acceptă. Nu știu cum să spun, e parcă prea perfect totul.”, a declarat Claudia Shik.

Florin Rusu a fost căsătorit cu o cântăreață celebră

Florin Rusu și Roxana Prințesa Ardealului, o cunoscută cântăreață de muzică de petrecere din România, au avut o relație presărată cu multiple certuri și împăcări.

În 2019, la scurt timp după ce s-au logodit, au hotărât să se despartă, iar artistul a intrat în casa Puterea Dragostei. După ce acesta a ieșit din competiție s-au împăcat și părea că nimic nu le mai poate umbri fericirea.

Cu toate acestea, în 2020, la doar 10 zile după ce au devenit părinții unui băiețel Roxana și Florin Rusu au decis, din nou, să o ia pe drumuri separate.

„Dacă ar fi o problemă de sănătate, cred că aș fi prima care ar sări pentru copil”

Claudia, care a participat în sezonul 2 al emisiunii Mireasă, nu este străină de aceste informații și spune că îl iubește pe Dominic Rusian, băiatul lui Florin Rusu.

„Eu o cunosc și pe Roxana. Noi avem, pur și simplu, relația noastră. Nu m-am băgat în relația lor, noi am fost prieteni și ne-am văzut strict de colaborare.

În momentul în care ei s-au detașat și el era tot mai atras de mine, îmi arată și-mi dovedește și mai mult dragostea lui, mi-am dat seama că pot să îl accept ca bărbatul vieții mele.

Dacă ar fi o problemă de sănătate, cred că aș fi prima care ar sări pentru copil. Iubesc copilul ăla, ne dorim și noi un copil.”,