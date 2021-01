Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, o nouă înfățișare la tribunal. Ce au decis magistrații

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au avut în cursul zilei de joi, 21 ianuarie 2021, o nouă înfățișare la tribunal în procesul de divorț pe care îl au de mai bine de un an și jumătate. Cei doi soți luptă pentru custodia copiilor.

Omul de afaceri a declarat la ieșirea din sala de judecată că decizia magistraților în cazul lor a fost amânată pentru o dată viitoare din cauza martorilor care au lipsit. Mai exact, cântăreața a fost singura care a adus la tribunal martori care să-i confirme povestea.

Actualul iubit al Biancăi Drăgușanu nu a oferit nicio informație despre testul anti drog pe care l-a făcut în urmă cu câteva zile, semn că judecătorii așteaptă rezultatele complete. Gabi Bădălău s-a testat la o clinică privată, dar și IML de unde i s-au recoltat mai multe probe.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, din nou în instanță. Decizia judecătorilor

„S-a amânat. Doar din partea ei au fost martori”, a spus Gabi Bădălău, la ieșirea din sala de judecată, informează spynews.ro.

Cel mai probabil următorul termen de judecată va avea loc în luna martie, când Claudia Pătrășcanu și tatăl băieților săi trebuie să se prezinte, din nou, la judecătoria sectorului 6.

Bruneta nu a avut nicio reacție despre proces până la ora actuală, fostul partener de viață mărturisind cu o zi înainte că a luat decizia de a se testa pentru consumul de substanțe interzise pentru a face pace cu artista cu care este în război.

„Soția mea a făcut niște acuzații publice, inițial le-a făcut în instanță, dar doamna președinte a refuzat această probă. Nu am nimic de ascuns, eu doar am venit să-mi fac testul. Mi se pare normal să fac ambele teste, vreau să fiu cât se poate de transparent.

Niciun institut medical din România nu are acest test. Am făcut cel mai complex test: urină, salivă și sânge. Am întrebat medicul de gardă de la INML și mi-a zis că este cel mai complex test pe care l-am făcut.

Vreau cât mai repede să se pronunțe divorțul ca să termin circul”, a declarat omul de afaceri la Xtra Night Show. Gabi Bădălău a ținut să adauge că rezultatele primelor teste, cele de la clinica privată, au fost toate negative.

