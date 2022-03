Claudiu Keșeru e deja istorie la FCSB! Unde va juca atacantul de 35 de ani: „Are ceva de acolo”. Exclusiv

la finalul partidei dintre FCSB și Farul Constanța, pierdută cu 2-0, în fața galeriei FCSB, care l-a susținut frenetic.

FANATIK a aflat în exclusivitate de la Jean Vlădoiu că FC Argeș a încercat să îl aducă la Pitești sub formă de împrumut după ce Gigi Becali a declarat că nu va mai juca la FCSB.

Mutarea nu a fost posibilă din cauza faptului că atacantul a jucat deja la două cluburi, FCSB și Ludogorets, singura obțiune pentru „Cleo” fiind să se transfere în zona Golfului, așa cum . Keșeru a mai jucat în 2015 în Qatar la Al Gharafa.

Jean Vlădoiu și fostul său coechipier de la FCSB, Andrei Prepeliță, au încercat să îl ajute pe Keșeru și ar fi dorit să joace până în vară sub formă de împrumut la Pitești:

„Am vorbit cu Keșeru. Îl cunosc foarte bine pe Claudiu și mi l-am dorit la Pitești. Din păcate el a jucat deja la două echipe. L-am fi vrut doar împrumut până în vară, ne-ar fi ajutat foarte mult. Nu ne permitem noi un transfer definitiv. Nu poate să vină nici din vară la noi. N-a vrut”, a declarat Jean Vlădoiu în exclusivitate pentru FANATIK.

Jean Vlădoiu îi bate obrazul lui Becali pentru modul în care îl tratează pe Keșeru: „Îi folosim numai când avem nevoie, apoi ne batem joc”

Jean Vlădoiu îi ia apărarea lui Claudiu Keșeru, despre care Gigi Becali spune că „nu mai poate” și îl lasă la fiecare meci pe banca de rezerve: „Așa ne comportăm noi cu jucători care sunt la final de carieră și nu ne mai aduc bani în vistieria clubului. Îi folosim numai când avem nevoie de ei. După aceea… ne batem joc de ei. Nu mai poate pleca până în vară.

Eu am discutat cu el. Am înțeles că așteaptă ceva din Franța. Știu că are ceva de-acolo. Chiar am vorbit cu el de asta după ce au apărut discuțile la FCSB. E trist ce i se întâmplă la FCSB și chiar îmi pare rău pentru situația în care se află”, a declarat Jean Vlădoiu în exclusivitate pentru FANATIK.

Claudiu Keșeru vrea să își încheie cariera în Franța

Claudiu Keșeru a fost în Casa Pariurilor Liga 1, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, însă veteranul FCSB a fost criticat periodic de patron, mai ales că are un salariu pe măsură, de 25.000 de euro pe lună.

După doar zece luni la FCSB, Keșeru își dorește să se întoarcă în fotbalul francez, unde s-a consacrat ca jucător. Produs al fotbalului bihorean, atacantul se transfera în august 2003 la Nantes pentru 300.000 de euro, la nici 18 împliniți, fără ca măcar să joace un meci în Liga 1.

În șapte ani la Nantes, atacantul a evoluat în 97 de meciuri pentru „canari” și a reușit să marcheze 16 goluri. Între 2007 și 2009 a fost împrumutat la FC Libourne și Tours, unde a jucat 29 de meciuri (18 goluri) și a avut evoluții foarte apreciate. În 2009 este înprumutat din nou la Angers, în liga a doua franceză, unde cunoaște cea mai bună perioadă din carieră, iar din 2010 își încheie contractul cu Nantes. În patru ani la Angers, Keșeru a jucat 124 de meciuri și a înscris nu mai puțin de 42 de goluri, ceea ce l-a readus în atenția cluburilor din Ligue One.

La Bastia în Ligue 1, Keșeru joacă 16 meciuri și reușește un gol și două asissturi, la care se adaugă alte două partide în Cupa Ligii și o pasă decisivă. Keșeru are astfel o carte de vizită excelentă în fotbalul francez și nu este deloc o supriză că își dorește să își încheie cariera în Franța.