Fundașul central de la FCSB s-a accidentat la derby-ul cu Rapid și va lipsi până la penultimul meci din acest sezon. Gigi Becali a discutat despre starea lui Vlad Chiricheș și despre clauza secretă din contractul acestuia.

Clauza secretă din contractul lui Vlad Chiricheș! Ce se va întâmpla sezonul viitor cu fundașul de la FCSB

care este clauza secretă din contractul lui Vlad Chiricheș. Patronul celor de la FCSB a mărturisit că fundașul central va prelungi automat înțelegerea actuală dacă “roș-albaștrii” vor lua campionatul în acest sezon.

Finanțatorul liderului din SuperLiga a mai discutat și despre starea de sănătate jucătorului. Gigi Becali anunță că Vlad Chiricheș ar putea să revină la meciurile cu CFR Cluj și Rapid din acest final ce campionat.

“E posibil să mai joace sezonul acesta. El trebuia să stea 4 săptămâni și trec aproape două. Mai sunt cam încă două.

Ar fi bine să prindă meciurile cu CFR Cluj și Rapid ca să își intre în din nou în ritm. E păcat. Dacă îl aveam noi pe Chiricheș în meciul cu Sepsi OSK nu mai era așa.

El are o clauză. Dacă se câștigă campionatul i se prelungește automat contractul. Punem dacă, pentru că nu știm voia Domnului. El poate și din pietre să scoată puncte”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul lui FCSB, despre revenirea jucătorului care nu a mai jucat de 3 ani

care nu a mai jucat de 3 ani. Ionuţ Panţîru a fost accidentat în cea mai pare perioadă a acestor ani, însă l-a anunțat pe patron că ar putea să revină pe teren.

Finanțatorul liderului din SuperLiga se sfătuiește cu antrenorii săi în privința fundașului stânga și își dorește să îl bage titular pe final de campionat pentru a vedea dacă acesta poate ajuta echipa în sezonul viitor.

“Nu are cine. Eu tot timpul am întrebat de Panțîru. El zice că poate. Ei zic să mai vedem. Eu tot am încredere că el va mai putea. Antrenorii nu prea îl bagă, dar o să vedem.

Dacă mâine seară o să fim campioni, Panțîru va intra și va juca titular. Ca să îl vedem și să vedem dacă ne bazăm pe el pentru sezonul viitor, pentru cupele europene”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

