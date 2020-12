Cleopatra Stratan și Edward Sanda, iubire pătimașă. Artiștii nu mai țin cont de nimic

Cleopatra Stratan și Edward Sanda se bucură de o iubire pătimașă de aproximativ un an, relația lor începând în luna februarie, deși se cunosc din anul 2014. Relația lor este una mai mult la distanță, dar când sunt împreună artiștii nu mai țin cont de absolut nimic.

Cântăreața de 18 ani și partenerul ei de viață trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, recent arătându-le fanilor de pe rețelele de socializare cum se manifestă atunci când sunt unul în preajma celuilalt. Tânăra lasă deoparte orice fel de inhibiție și se simte bine alături de iubitul ei.

Așa s-a întâmplat și în urmă cu puțin timp când a postat în online o filmare în care îl sărută pătimaș pe Edward Sanda, Cleopatra Stratan venind din Chișinău pentru a petrece momente de neuitat alături de proaspătul ei logodnic.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, sărut pasional în văzul tuturor

Cleopatra Stratan și Edward Sanda demonstrează tuturor că relația lor este una foarte puternică, în ciuda vârstei fragede pe care o au cei doi, dar și a distanței, nefiind un secret faptul că frumoasa cântăreață locuiește în Republica Moldova.

Tânăra nu se mai ascunde și nu se sfiește să le arate fanilor cum se comportă atunci când este în preajma iubitului ei, Edward Sanda fiind genul de persoană care-și răsfață partenera de viață cu orice ocazie, mai ales că se văd destul de rar.

Cum s-au cunoscut Cleopatra Stratan și Edward Sanda și cum a început relația

Edward Sanda a povestit la un moment dat că a văzut-o prima dată pe Cleopatra Stratan în cadrul unui concert susținut la Caracal. Se întâmpla pe 1 iunie 2014, unde artistul „a cântat în deschiderea concertului ei. Dar nu am știut decât când am ajuns acolo. Am și făcut o poză împreună atunci”.

Aveau să se revadă câțiva ani mai târziu, când tânăra pregătea piesa „Te las cu inima”. Cei doi artiști s-au revăzut într-un studio de înregistrare, acolo unde au stat puțin de vorbă. Ulterior, au colaborat la melodia „Cozonac”, apropiindu-se din ce în ce mai mult.

Cântăreții și-au dat seama că au multe lucruri în comun și că sunt perfecți unul pentru celălalt abia la începutul anului 2020, în februarie, după ce au apărut la mai multe emisiuni TV unde și-au promovat piesa cântată împreună.

„Ne-am revăzut mai mult la începutul acestui an și din februarie am decis să fim împreună. Însă până acum nu am petrecut așa mult timp împreună, pentru că a început starea de urgență, iar Cleopatra a rămas la Chișinău și nu a mai putut veni”, a declarat Edward Sanda, notează profm.ro.

