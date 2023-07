Clipe cumplite pentru un actor celebru din România. Ce mesaj i-a transmis mama sa înainte să moară: “Era pe pat și am știut că atunci e ultima oară când o s-o văd”

Clipe cumplite pentru un actor celebru din România. Ce mesaj i-a transmis înainte să moară. „Era pe pat și am știut că atunci e ultima oară când o s-o văd”, este o parte din dezvăluirea vedetei despre pierderea suferită în pandemie.

Momente dureroase pentru un artist român. Ce i-a spus mama sa cu puțin timp înainte să se prăpădească

Un român a trecut prin momente dureroase în urmă cu ceva vreme. Alex Bogdan a mărturisit ce i-a spus mama sa cu puțin timp înainte să se prăpădească, femeia fiind bolnavă de mai mulți ani. A încetat din viață la spital, însă a apucat să-și vadă fiul.

Actorul a aflat vestea tristă de la fratele său, chiar în ziua în care se afla la filmări pentru pelicula Love Sorry. Nu a putut să-și ia deloc liber și a fost nevoit să se întoarcă pe platourile de la film imediat după înmormântare.

„E ultima imagine pe care o am cu mama, eram pe hol, ieșeam din casă și n-o să uit toată viața. Era pe pat și am știut că atunci e ultima oară când o s-o văd. Am știut. Era fericită că a prins-o pe Cătă.

I-a spus lui Cătă la ureche că-i pare așa de rău că nu mai poate să stea cu noi. M-a rupt total, m-a rupt în mii de bucăți. Tata a zis, ne-a lăsat o hârtie. Că știi cum mă gândesc eu.

Ultimele gânduri pe care le lași mărturie pe foaie și o să rămână pe veci scrise, să le putem citi că alea au fost ultimele ei gânduri. Și ce a scris mama, cu liniuță: codurile, parolele, tot, de nu știu ce, astea sunt codurile așa. Vezi să faci curat, să ții casa. Te rog nu te certa cu băieții, ai grijă să nu vă certați între voi.

Chestii punctuale ale unui om care e ca și cum pleacă într-o vacanță. Eu nu o să mai fiu o perioadă aici, dar te rog ai grijă de lucrurile astea”, a mărturisit Alex Bogdan în , moderat de Mihai Morar.

Alex Bogdan, despre perioada grea. Cum a trecut peste

Alex Bogdan a reușit să treacă cu bine peste perioada grea după ce și-a pierdut mama și mai întâi bunica. În momentul de față, fostul detectiv de la Masked Singer România spune că este mult mai așezat din punct de vedere profesional.

Cunoscutul actor își îndreaptă atenția spre carieră, fiind angajat la Teatrul Mic, unde de 2 ani nu a mai făcut nimic, deși este salariat. A montat un spectacol pe scenă, dar vrea să facă mai mult simțind că este pe minus.