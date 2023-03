Alex Bogdan de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, mărturisiri uluitoare. A fost dependent de jocuri de noroc: „Am pierdut 150.000 de euro”

Alex Bogdan a recunoscut că a fost timp de mulți ani dependent de jocuri de noroc. Fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! a pierdut sute de mii de euro, iar mama sa, care între timp s-a stins din viață, era cea care îi contoriza pierderile.

Alex Bogdan, fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, dependent de jocuri de noroc

Podcast-ul lui Radu Țibulcă a devenit cel în care se fac cele mai neașteptate dezvăluiri. După ce , Alex Bogdan i-a urmat exemplu.

, a intrat într-un cazino la vârsta de 22 de ani. Acolo a pornit dependența care a durat aproximativ un deceniu, până la vârsta de 31 de ani.

În tot acest timp, Alex Bogdan a pierdut aproximativ 150.000 de mii de euro la jocurile de noroc, iar mama sa, care a decedat între timp, era cea cea care îi ținea socoteala banilor și îi contoriza pierderile. Actorul și-a dorit ca prin dezvăluirile sale să tragă un semnal de alarmă și să-i avertizeze pe tineri să nu facă același lucru.

„Eu am pățit ce a pățit și Augustin Viziru. E o boală… Am fost dependent de jocurile de noroc. Rău! Ești într-un punct în care cazi şi te prinde pentru că eşti o fire vicioasă, m-a prins chestia aia şi am avut 9 ani în care am fost rău.

Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul. Mi-a ținut mama mea evidența. Când am avut curajul să îi spun mamei și ea fiind contabilă a pus cap la cap și mi-a zis cât am pierdut. E una dintre cele mai nasoale boli, care nu ține cont de apartenența socială.

Cunosc foarte mult colegi care fac asta. Eu am fost 10 ani singur. Eu tot timpul am avut nevoie de iubire și stabilitate, lucruri pe care nu le-am găsit, pentru sunt dificil. M-a prins!”, a mărturisit Alex Bogdan.

Alex Bogdan câștiga 5000 de euro pe lună, dar locuia la cămin

Alex Bogdan ajunsese în stadiul în care aștepta salariu doar ca să poată să meargă la jocurile de noroc. Deși îi intrau lunar în buzunar aproximativ 5000 de euro, actorul locuia la cămin, pentru că doar pentru asta îi mai ajungeau banii.

„Făceam 5.000 de euro pe lună. Bani, frate! Și stăteam și la cămin. Făceam Mondenii, Cronica Cârcotașilor, emisiunea Fii pe fază, adică acumulam. Când îmi intrau banii, că acumulam vreo 5.000 de euro, pe data de 4 a lunii, următorul lucru era să merg în cazinou cu toți banii și îi pierdeam pe toți. De pe data de 5, a doua zi, eu trebuia să trăiesc până pe data de 4, a doua lună, fără nimic”, a mărturisit Alex Bogdan.

Dependența era atât de mare, încât Alex Bogdan a pierdut și banii de mâncare, fiind nevoit să se descurce cu ultimele monezi pe care le-a găsit prin cameră și care i-au ajuns doar pentru două ouă.

„Cazinoul. El te-a pus înapoi pe picioare. Păi dacă te-a pus înapoi pe picioare, el te şi ridică. Şi-ncepi să bagi. Şi iar te duce-n jos. Cum îmi revin? Să mai fac rost de nişte bani. Şi intri într-un cerc vicios care te distruge efectiv. Şi este o boală de care îţi este ruşine să vorbeşti”, a adăugat actorul.

Dragostea l-a salvat pe Alex Bogdan

Ce l-a ajutat pe Alex Bogdan să se vindece de patima jocurilor de noroc a fost dragostea. Atunci când a cunoscut-o pe actuala sa logodnică și-a dat seama că trebuie să facă o schimbare pentru a nu o pierde.

„Norocul meu a fost că eram atât de jos emoțional și financiar încât a venit această femeie în viața mea și mi-a umplut toate camerele goale și eu nu am mai simțit nevoia. Când te duci acolo încerci să îți faci un fel de rost în capul tau.

Din momentul în care a apărut această femeie în viața mea, eu am început să mă trezesc. În continuarea relației eu am mai făcut prostii. Mă mințeam pe mine. Mi-a zis: ‘Dacă o dată se mai întâmplă chestia asta, eu am plecat’”, a explicat fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!.