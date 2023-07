Clipe de groază pentru marinarii români aflați în apropierea exploziilor de la Reni: „Am ieşit în faţa altei nave, dacă eram în spatele ei eram morţi acum”

Clipe de groază pentru marinarii români aflați în apropierea exploziilor de la Reni. , în noaptea de duminică spre luni. Au fost vizate porturile Reni și Ismail, pe Dunăre, în apropiere de România.

Clipe de groază pentru marinarii români

Bombardamentele au avut loc la aproximativ 13 kilometri de Galați, fiind cel mai apropiat atac de granița noastră, de la începutul războiului din Ucraina. Infrastructura portului Reni a fost distrusă, iar șase persoane au fost rănite.

Marinarii români s-au aflat lângă zona exploziilor, văzându-și moartea cu ochii. Aceștia au povestit că au trecut prin clipe de groază, de la ora 3 dimineața, atunci când a început atacul.

Prima bubuială au auzit-o la ora 3:15, iar dronele au început să cadă lângă ei. Din fericire, marinarii au reușit să fugă la timp din zona respectivă, înainte să se întâmple ce era mai rău.

„Am crezut că a intrat cineva peste noi. Au început să cadă lângă noi, lângă podul rulant. Căpitanul a decis să fugim de acolo. (…) Am ieşit în faţa altei nave, dacă eram în spatele ei eram morţi acum. Am trăit nişte momente groaznice.

Eram la vreo 70 de metri de acel pod rulant şi am decis să ieşim. Au început să sară aşchii, avem pe vapor bucăţi de tablă şi bucăţi din acoperişul podului rulant. Eram vreo opt nave la încărcat, noi aşteptam revizia, eram deja încărcaţi.”, a mărturisit Marcel Bolo, un marinar român, pentru .

„Au fost 10, iar a opta dronă a căzut fix în locul din care am plecat noi”

Bărbatul a povestit că dronele erau lansate fără încetare. Forțele de apărare antiaeriană au reușit să doboare tre dintre acestea. portuare de pe Dunăre a durat aproape patru ore.

„Noi am crezut, pima dată, că erau vreo două – trei şi se termină, dar dronele au continut să vină. Soldaţii ucraineni au început să tragă, nu au nimerit niciuna. Au fost 10, iar a opta dronă a căzut fix în locul din care am plecat noi. Nu am primit niciun fel de avertisment, nici pe telefon”, a adăugat marinalul.

În urma atacului, un hangar cu cereale a fost avariat. După bombardamente, șase nave din România care erau în portul Reni din Ucraina, au traversat Dunărea pentru a ajunge pe teritoriul țării noastre.