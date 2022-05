Clipe de panică la Insula Iubirii. O ispită a ajuns de urgență la spital, în Thailanda

Au fost momente tensionate la Insula Iubirii, după cum se va vedea luni seară la Antena 1. O ispită a avut nevoie de îngrijiri medicale!

O ispită de la Insula Iubirii a ajuns de urgență la spital, în Thailanda

Conform unui comunicat dat de postul de televiziune, în cadrul ediției din această seară de la Insula iubirii vor avea loc clipe de panică, după ce una dintre ispite va ajunge pe patul de spital.

Cea care a avut nevoie de îngrijire a medicilor a fost Marie. Totul s-a întâmplat după ce a vrut să se joace cu o maimuțică și să o hrănească.

Lucrurile nu au mers deloc așa, iar care a ajuns să fie mușcată de respectivul animal. Ulterior, Marie a fost dusă la un spital din Thailanda.

„M-am jucat cu o maimuţică, i-am dat de mâncare, dar când mi-a luat mâncarea, m-a şi muşcat. Categoric am avut o vină, că m-am dus spre ea”, va dezvăluia ea.

Inițial, ispita a crezut că este doar o mușcătură banală și superficială, dar nu a fost chiar așa pentru că, până la urmă, Marie a ajuns la spital, iar medicii au compus o schemă de tratament specifică.

„Fiind o muşcătură foarte superficială, am tratat-o ca atare, am primit prim-ajutor acolo, însă până la urmă am ajuns la spital pentru o schemă completă de tratament!”, va dezvălui aceasta.

Dezvăluire șocantă la Insula Iubirii. Ce se întâmplă în episodul de luni seara

Călătoria la spital nu va fi singura care va provoca șoc printre ispite și concurenți, după cum anunță Antena 1. Tot în această seară, una dintre va face o dezvăluire.

Astfel, aceasta va dezvălui că nu i-a impus nicio limită partenerului său, ci el a încercat să facă acest lucru – dar testul nu este să faci ce ai vorbit înainte cu partenerul, ci să vezi cu adevărat dacă poți fi sau nu fidel, crede concurenta respectivă.

„Chiar nu i-am pus nicio limită, el a încercat să îmi pună, dar i-am zis să se oprească, fiecare face ce vrea. Cam multe limite!

Ce test mai e, dacă ne spunem ce să facem?! Nu i-am permis niciodată să mă controleze!”, va spune aceasta, căreia nu i-a fost dezvăluit numele încă.