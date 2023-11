Clotilde Armand a trimis buldozerele peste Dumitru Dragomir. Ce probleme are fostul președinte al LPF cu Primăria Sectorului 1

, are probleme cu Clotilde Armand. Primărița USR a trimis buldozerele să îi dărâme gardul de la hotelul Crystal Palace, construit cu mai bine de 20 de ani în urmă.

Dumitru Dragomir, lovitură din partea lui Clotilde Armand

Dumitru Dragomir s-a trezit cu buldozerele Primăriei Sectorului 1 la hotelul din nordul Capitaliei deținut de familia sa încă din 2003. Primăria Sectorului 1 a semnat dispoziția de dărâmare a unui gard din jurul hotelului „Crystal Palace” pe motiv că ocupă spațiul public.

ADVERTISEMENT

Astfel, utilajele Primăriei, însoțite de echipele de la Poliția Locală și Administrația Domeniului Public, au demolat gardul de beton și fier al hotelului din strada Căpitan Alexandru Șerbănescu.



„Don Corleone” a vorbit de multe despre hotelul său pe care îl consideră una dintre afacerile de suflet ale familiei și pe care în 2012 l-a modernizat investind alături de fiul său, Bogdan Dragomir, nu mai puțin de 800.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir s-a apărat în Fanatik după ce a fost înștiințat că gardul hotelului trebuie dărâmat: „Să-mi dea banii înapoi”

Dumitru Dragomir a explicat toată povestea în cadrul emisiunii FANATIK „Profețiile lui Mitică”: „Eu am o parcare în fața hotelului care nu e a mea, e a primăriei. E închiriată de mine și mai am încă 16 ani. Așa am luat-o. Gard făcut, așa a fost construcția. Vin unii acum vreo lună de la sectorul 1 și spun: Domne, avem o reclamație. Gardul e pus cu 28 de centimentri în trotuar. Trotuarul e de 2 metri jumătate”.

Mitică Dragomir spune că nu are nimic cu primarul Sectorului 1: „Eu n-am vorbit o dată urât de doamna Clotilde. M-am ferit să le zic vreun cuvânt urât. Le-am zis: băi, oameni buni! Așa plătesc la primărie, pe așa ceva plătesc la primărie. La Primăria Capitalei plătesc peste 3.500 de dolari pe lună, pentru câteva locuri…”.

ADVERTISEMENT

Însă nu e deloc sigur că lucrurile sunt reciproce: „Bine, m-au executat pentru că sunt Dragomir. Altfel plăteam 800 de euro. Dar ei așa să acopereze. Toți, de la Videanu încoace. Băsescu, singurul care a fost mai domn”.

Decis să dea în judecată Primări Sectorului 1: „22 de ani nu s-a legat nimeni de chestia asta”

Dragomir a dezvăluit și care e povestea celebrului gard, mărul discordiei cu primăria: „Eu am gardul de 22 de ani, făcut de cine mi-a vândut acolo. Și mi-au spus: Domne’, să dai gardu’ Domne, dați-mi o hârtie că eu vreau să mă judec. 22 de ani nu s-a legat nimeni de chestia asta și ați venit voi și ați măsurat neapărat treaba asta. Eu cred că doamna Clotilde nu știe. Și le-am spus: eu plătesc la primărie. Atunci să-mi dea banii înapoi!”

ADVERTISEMENT

„Don Corleone” i-a dezvăluit moderatorului Horia Ivanovici că e gata să ceară daune consistente și să deschidă un proces împotriva Primăriei Capitalei: „Și ce impozite plătesc de la hotel primăriei. Fii atent aici: miliarde, zeci de miliarde pe an, reține. Și plătesc și parcarea. Dacă vor, te fac praf. Aștept hârtia și mă judec. Apoi cer daune de la Primăria Capitalei”.

Fostul președinte al LPF consideră că autoritățile locale judecă diferit în situații similare: „La mine, când mă duc eu pe jos spre hotel, de la blocurile care s-au construit, e trotuarul de 35 de centimentri. Tu nu poți să treci pe el. Iar eu dacă mă întâlnesc cu un copil sau cu cineva, nu am unde. Mă urc pe gard pe strada aia lângă Persepolis. E posibil așa ceva?!

Iar la mine, unde plătesc lună de lună la primărie, peste 3.500 de euro… Și eu mă feresc să greșesc fratele meu. Ce lovitură mi-ar fi dat ei mie dacă nu eram în regulă. Și cu pământurile cumpărate și așa mai departe”.

Horia Ivanovici și-a spus și el părerea despre acest subiect: „Deci pentru 28 de centimentri ți-au zis să dărâmi gardul ăla de 22 de ani. Băi, dar primarii ăștia au ajuns să se creadă dumnezei! Nu mă refer la doamna Clotilde. Vezi, uite, te șicanează. Din-astea… Nu, au putere mare primarii. Mare, crede-mă, nea Mitică. Mare!”.

L-a lăsat pe fiul său să se ocupe de hotelul Crystal Palace: „Un bussiness de familie”

Bogdan Dragomir, fiul „Oracolului de la Bălcești” este managerul hotelului Crystal Palace: „Este un business de familie, noi cam tot ce facem, facem împreună. Mai ales după ce tatăl meu n-a mai fost la Ligă, am luat decizia în familie să investim în imobiliare, să construim și așa a început totul”, .

În ciuda acestor probleme, hotelul familiei Dragomir este unul dintre cele mai apreciate din București: „Mă duc dimineața la prima oră, pe la șapte fără un sfert, la hotel… acum nu că e pandemie și e cam gol… dar când aveam grad de ocupare de 60-70 la sută mă duceam așa devreme ca să pot prinde pulsul hotelului, când începe să coboare lumea la micul dejun și mai stăteam de vorbă cu ei, pentru că asta făceam eu, mai degrabă de relațiile cu clienții mă ocup de 15-16 ani.

Hotelul merge bine, dar eu vreau să meargă bine și cu stil… le-am spus oamenilor mei de la hotel o snoavă citită în ziarul de casă al lui Real Madrid: de ce l-au dat afară pe Capello în 2007 după ce luase titlul… Președintele Ramon Calderon, care îl adusese pe Capello, spunea că ‘L-am dat afară pentru că echipa juca un fotbal urât și noi suntem Real Madrid, oricum câștigăm, dar trebuie să o facem cu stil’.

Oricum hotelurile merg bine, chiar mai este nevoie de hoteluri noi în București, dar haideți s-o facem cu stil. Asta a fost treaba mea, să mă asigur că hotelul nostru a avut întotdeauna un nivel al serviciilor ridicat și sunt foarte, foarte mândru de feed-back-ul pe care l-am primit, avem 9,2 pe Booking, care e ‘vitrina’ oricărui hotel, suntem în primele trei hoteluri din București după nota asta. De-aia mă duc dimineață la hotel…”.