Mitică Dragomir, declarație fabuloasă despre fuga din țară cu taxiul a primarului Cherecheș

au bifat, din nou, un dialog fabulos între gazda show-ului, jurnalistul Horia Ivanovici și invitatul său permanent, Mitică Dragomir. Subiectul abordat? Evadarea ca-n filme a lui , condamnat la cinci ani de pușcărie. Plecat peste graniță cu taxiul și cu un buletin împrumutat de la un văr cu care seamănă, edilul este, acum, dat în urmărire generală.

Mitică Dragomir, despre fuga lui Cătălin Cherecheș: ”Omul și-a luat măsuri”

”Cum a trecut ăla, Cherecheș cu taxiul, fluierând, pe la vamă? Nea Mitică, în ce țară suntem? Ăla trebuia prins… Cum să treci, bre, să arăți alt buletin și ăia să zică `Poftiți`! Și el era dat în urmărire… Țara lui Papură-Vodă…”, spune Horia Ivanovici, vizibil revoltat.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir însă nu părea la fel de mirat de ceea ce se întâmplă. ”De ce vorbiți așa? Ce se întâmplă în toată omenirea asta, nu numai la noi… Da! Ăla semăna perfect cu el. Au arătat poze la televizor”, spune Mitică. ”A fost băiat deștept. Nu (nu a fost ”pe mână cu cei de la Vamă, n. red.), nu risca el. Fac pariu pe cât vrei, un om deștept nu riscă să se ducă în combinație cu cineva. Dacă e un prost și vrea să se ducă la pușcărie, intră în conflict cu cineva.

Pe el, socrii erau să îl curețe. Cu toate că, zic, strategia este bună, pentru revizuirea procesului și așa mai departe. Dar omul și-a luat măsuri. Și dacă și-a luat măsuri și și-a aranjat cu cineva, foarte deștept. Dar eu nu cred… Dar dacă a făcut-o singur, dacă a riscat singur, genial.

ADVERTISEMENT

Știi ce îi făcea? Nimic! Nici amendă nu-i dădeau! Îl întorceau înapoi. Nu-l aresta… Zicea că se ducea până în Ungaria să își cumpere medicamente pentru că a luat-o razna cu capul Și gata!”, spune Mitică Dragomir în show-ul găzduit de Horia Ivanovici.

Explicațiile lui l-au făcut pe jurnalist să râdă. ”Băi, ce vrăjeală ai! Câți ani ai, nea Mitică?”, întreabă Horia Ivanovici, iar răspunsul vine imediat: ”N-am decât 78”. ”Pai dacă tu gândești așa la 78 îți dai seama cum erai la 30? Dinamită curată”, remarcă gazda show-ului primind, din nou, un răspuns pe măsură.

ADVERTISEMENT

”Sunt singurul care nu am făcut o zi de pușcărie. Am fost arestat, dar nu am făcut pușcărie. Nu am făcut pușcărie nu pentru că am fost șmecher, ci pentru că am fost nevinovat. M-am ferit ca dracu de tămâie de…”, precizează Mitică Dragomir.

Horia Ivanovici, șocat de declarațiile lui Mitică Dragomir

”Dar ce curaj pe taximetrist…”, mai remarcă Horia Ivanovici. ”Nu, nu! Săracul, el a luat bani. Nu îl bagă la complicitate. El e un om simplu. Păi dacă i-a dat 100 de dolari… Sărăcia te face să încalci și regulile, să încalci și legile… Îl ducea până pe insule, în Italia. (…) Și cu taxiul nu te prea caută. Eu cred că e în Austria. Dacă în Austria are proprietăți și are acte de rezidență, nu-i îi fac nimic. Stai în Austria și de acolo pleci în toate țările lumii”, spune Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Dar cum deja ar apărea informații că în Italia, Mitică Dragomir e și mai impresionat. ”E de felicitat! Și părerea mea este că nu o să îl aducă niciodată aici”, precizează Mitică Dragomir.

Horia Ivanovici e surprins de discursul lui Mitică. ”Îl felicităm pe infractor? S-a sustras legii, e infractor”, spune jurnalistul. ”Fiecare gândește și răspunde cum vrea. Uită-te ce s-a întâmplat cu Udrea, acum. A condamnat-o nevinovată”, spune Mitică. ”Nea Mitică, lasă vrăjeala. Cum adică, ce spui, să plece toți? Păi fug toți care sunt condamnați. Ar fi un haos. E o lege, noi dacă interpretăm cum vrem legea, iese haos”, spune, revoltat, Horia Ivanovici.

”Dom`le, dacă ești nevinovat, te zbați să nu te duci la pușcărie, să scapi de pușcărie”, spune Mitică. Și, după ce dă câteva exemple de oameni pe care îi crede nevinovați – Elena Udrea și Cristian Popescu Piedone, se și enervează. ”Păi voi îmi spuneți de Justiția din România? Păi, dacă eu nu aveam noroc de judecători care să se aplece să citească regulamentele și să citească dosarul mă duceam nevinovat la pușcărie.

Eu spun că Cherecheș este total nevinovat. Să își dovedească nevinovăția că altfel îl aleargă ăștia până îl prind. Și ce căuta mama judecătoarei să trateze cu soacra lui? Păi dacă ești judecător toată familia ta nu merge nici la restaurant…”, mai spune Mitică Dragomir.

Cătălin Cherecheș, condamnat la cinci ani de închisoare

Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost condamnat, vineri, 24 noiembrie, la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței însă, edilul a luat un taxi și a ieșit din România, spre Ungaria, pe la vama Petea. La controlul de la frontieră el a prezentat cartea de identitate a unui verișor de-al său.

Evadarea lui Cătălin Cherecheș a provocat un adevărat tsunami în rândul Poliției. Șase șefi din Poliția de Frontieră, din serviciul secret al MAI și din Poliția Română ar fi fost demiși pentru corupția din vămi și fuga primarului din Baia Mare. Conform informațiilor apărute până acum, el, alături de soția și de mama sa, s-ar afla în Italia.

Horia Ivanovici - Mitica Dragomir, CONTRE IN DIRECT dupa FUGA CU TAXIUL a primarului din Baia Mare