Hermannstadt, după înfrângerea cu Rapid, scor 0-2 vrea cu orice preț să se califice în play-off-ul SuperLigii. Deși a pierdut în etapa precedentă în Giulești, echipa antrenată de între cele mai bune 6 echipe ale sezonului.

Clubul acuzat de Gigi Becali face tot posibilul pentru a intra în play-off: „Prime de 15.000 de euro!”

Hermannstadt ocupă locul 7 în clasamentul din SuperLiga, cu 34 de puncte, la un singur punct distanță de Petrolul, care ocupă locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. Claudiu Rotar, patronul lui Hermannstadt, a anunțat prime între 5.000 și 15.000 de euro pentru fiecare jucător, dacă echipa lui Măldărășanu accede în play-off.

Fotbaliștii vor fi recompensați în funcție de minutele jucate. De asemenea, jucătorii lui Marius Măldărășanu vor încasa prime și pentru ultimele 4 meciuri rămase de disputat din sezonul regulat. FC U Craiova, Dinamo, Oțelul și CFR Cluj sunt ultimele adversare ale lui Hermannstadt din sezonul regulat.

„Păi, la fiecare jucător în parte, între 5 și 15 mii de euro, depinde de cât joacă, și după mai au prime de la noi extra, separat, pentru aceste patru etape care au mai rămas. Deci toată lumea își dorește play-off-ul.

„O să ne jucăm neapărat șansele corect cu orice echipă”

Noi o să ne jucăm neapărat șansele corect cu orice echipă. Normal că ne dorim mai mult, dar suntem o echipă mică și încercăm să facem lucruri mari”, a declarat Claudiu Rotar, pentru .

Hermannstadt a pierdut cu Rapid, scor 0-2 în Giulești, în etapa a 26-a din SuperLiga. Înfrângerea sibienilor i-a ridicat semne de întrebare lui Gigi Becali. Patronul liderului FCSB a adus acuzații și a susținut că a fost vorba despre „omenie” la meciul din Giulești.

Mai mult decât atât, omul de afaceri se teme de „omenie” și la următorul meci al Rapidului din Giulești. Echipa finanțată de Cristiano Bergodi o înfruntă pe teren propriu pe UTA Arad pe 28 februarie. în lotul lui Mircea Rednic.

Dani Coman, reacție uluitoare după acuzele lui Gigi Becali. „Îl somez public. Ies din fotbal!”

Dani Coman, președintele lui Hermannstadt, după acuzele de „omenie” ale lui Gigi Becali. „Dacă domnul Becali are vreo informație să ne anunțe și pe noi, jucăm fiecare meci pe teren.

Așa s-a spus și când am luat bătaie cu 3-0 de la FCSB. Îl rog public dacă are vreo informație să o spună public, de la cine are informația, să spună tot ce știe. Dacă într-adevăr a fost ceva eu vă spun că mă las de fotbal.

Eu ies din fotbal dacă într-adevăr a fost adevărat, dacă are vreo informație concretă să o spună. Nu este frumos să le aruncăm prin presă sau pe la TV, așa cum a făcut-o. Îl rog public să spună tot ce are de spus și nu numai de meciul cu Rapid, ci și de orice meci.

Mă cunoaște și cred că știe că indiferent de adversar îmi doresc să câștig, nu știu de ce a făcut gestul pe care l-a făcut. Încă o dată îl rog public să spună ce are de spus, dacă are vreo informație concretă. Sunt dezamăgit și de rezultat și de joc, mă așteptam la un joc mai bun”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.