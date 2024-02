Hermannstadt a căzut pe locul 7 în clasament și este la un punct de locul 6, Petrolul Ploiești. i-a scos din play-off, momentan, pe jucătorii lui Marius Măldărășanu.

Marius Măldărășanu încă mai speră la play-off după Rapid – Hermannstadt 2-0. “Suntem acolo, dar o să fie greu”

Antrenorul lui Hermannstadt . Tehnicianul sibienilor susține că cele două goluri au fost luate pe calitatea echipei de pe Giulești, totodată este conștient și de lupta grea pentru îndeplinirea obiectivului.

Marius Măldărășanu a discutat și despre dificultatea de a termina pe locul 6, dar și legat de nivelul superior al duelurilor din play-off: “A funcționat foarte bine formația aceasta cu 3 fundași. Pe faza de atac am stat foarte jos, nu am împins jocul în atac.

Am avut câteva ocazii, dar Rapid a fost echipa mai bună. Golurile au fost luate pe două contraatacuri. Am schimbat sistemul în 4-2-3-1, dar nu a fost suficient.

Au jucători cu calitate și au fost letali pe contraatac. Ne-am fi dorit mai mult, dar nu meritam ceva în acest meci. Nu suntem pe o pantă bună, dar încă suntem în lupta pentru locul 6″, a declarat Marius Măldărășanu, la .

Măldărășanu critică un jucător după meciul cu Rapid

“Noi nu ne-am mișcat, jucătorii care aveau mingea nu aveau soluții. Așa au apărut contraatacurile. Felicitări Rapid, e o victorie meritată. Suferim ca joc, ca încredere. Când Paraschiv nu e în formă, se vede, depindem de forma lui.

Nici Fonseca nu e ce trebuie să fie, i-ar trebui mai multe minute, nu prea înțelege jocul defensiv. Sunt situații în care nu schimb pentru că pierdem în talie.

Fazele fixe pot face diferența, cine intră trebuie să facă diferența, să vină cu un plus. Dacă ar fi să evidențiez pe cineva, ar fi Murgia. La mijlocul terenului a fost doar el”, a mai spus antrenorul celor de la Hermannstadt.

“Nu avem încredere în noi”

“Nu am avut inspirație pe atac și asta de costă pe Giulești. Îmi doresc să avem toți încrederea pe care o are și mister în noi. Se pare că recepționăm greșit mesajul lui.

Era greu în play-off, dar ne dorim și noi și suporterii. E un obiectiv pentru noi și vom lupta mai mult. A fost un meci mare. Dacă vrem play-off-ul cu meciuri de acest fel ne vom întâlni. Rapid poate să bată orice echipă dacă prind o zi bună”, a spus Daniel Paraschiv.

Ianis Stoica, reacție după înfrângerea lui Hermannstadt

“Un meci greu, ne-am dorit mai mult, dar nu am fost atât de atenți în fața porții. Ei au fost mai atenți și asta a fost istoria jocului. Am jucat un 3-5-2, nu 5-3-2. Am fost sistemul gândit de Mister, a fost ok, să zic.

Am fost mai prudenți pentru că Rapidul are echipă valoroasă. Avea patru victorii, știm ce sume s-au dat pe transferuri, sunt jucători de calitate. Am avut ocaziile noastre.

Este o luptă grea la play-off, sunt șase echipe pe un loc. Echipa care va juca cel mai deștept, va fi acolo. Eu cred că dacă vom lua nouă puncte vom fi în play-off, dar va fi foarte greu.

M-am integrat bine aici. Am avut niște motive, dar n-aș vrea să le dezvălui din respect pentru cei de acolo, pentru că sunt mai în vârstă decât mine. Am avut motivele mele și sunt bucuros pentru alegerea făcută”, a declarat Ianis Stoica la .