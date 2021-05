Cluburile din Liga 1, boicot șocant contra FRF pentru regula U21: „Unii au propus să jucăm în 10!” Exclusiv

Regula U21 adoptată de FRF în fotbalul românesc a generat opoziția cluburilor din Liga 1. Acestea nu sunt de acord cu impunerea celui de-al doilea fotbalist U21, discutând chiar să protesteze jucând o etapă în 10 jucători!

FANATIK a aflat amănunte de culise despre ce au pus la cale unii conducători. Toate cluburile din prima divizie au făcut front comun pentru a protesta împotriva FRF, care insistă pentru folosirea, minim 45 de minute, și a celui de-al doilea jucător U21.

S-a trimis o hârtie către FRF, prin reprezentanții Ligii din Comitetul Executiv, în care LPF și cele 16 cluburi din prima divizie cer renunțarea la obligativitatea folosirii celui de-al doilea jucător sub 21 de ani. În acest moment se așteaptă un răspuns din partea federației, cei care au discutat cu FANATIK fiind convinși că aceasta va ceda și se va menține doar regula unui „singur U21” pe toată durata meciurilor din campionat.

La ultimul Comitet Executiv din urmă cu câteva zile, nu s-a luat încă o decizie definitivă în ceea ce privește regula under 21 din sezonul următor. FRF ar dori să impună ca, pe lângă un under 21 care să fie pe teren 90 de minute, al doilea să joace primele 45 de minute! Tocmai pentru a evita penibilitățile de schimbări făcute de unii antrenori în primele minute, dar și afectarea emoțională a puștilor înlocuiți.

LPF și cluburile din Liga 1 nu sunt de acord cu această nouă regulă gândită din birourile de la Casa Fotbalului. Și-au expus doleanțele în Comitetul Executiv prin proprii reprezentanți, ba mai mult s-a discutat despre un boicot al noii reguli, prin care să joace un meci, în semn de protest, în 10 jucători!

Din informațiile FANATIK, unii nu au marșat la această soluție extremă, dar aceasta a fost pusă pe tapet. În discuțiile pe care le-am avut cu șefii unor cluburi din Liga 1, au ieșit la lumină mai multe culise asupra bătăliei ce se dă între FRF și cluburi pe această regulă U21!

„Orice este posibil. Ne gândim mult la treaba asta. La regula asta. Asta nu e regulă. Este o decizie a Federației. Regula știi care e în fotbal? Când pui mâna pe ea e henț, când faultezi în careu e penalty, îi dai peste picioare e fault. Astea sunt reguli, care sunt în regulament. Asta nu e o regulă, e făcută așa… de Federație. Luăm în calcul orice. Nu vezi că se subțiază din ce în ce mai mult, e tot mai diluată valoarea campionatului?" – Sorin Cârțu, președinte U Craiova

„Noi, în Adunarea Generală a Ligii, am decis ca regula U 21 să fie aplicată unui singur jucător, în loc de doi. Am făcut o solicitare la FRF în acest sens și toate cluburile au fost de acord, mai puțin UTA, care nu a fost prezentă, dar probabil și cei de acolo ar fi fost de acord cu asta. Au fost și niște discuții în care unii au propus să jucăm în 10 oameni o etapă din acest sezon în semn de protest, dar acum nu cred că e cazul. Este foarte dificil și nu se aplică. Am făcut solicitarea la FRF, acum să vedem ce se întâmplă”, a dezvăluit Marcel Ghergu, președintele celor de la Chindia Târgoviște, pentru FANATIK.

Valeriu Iftime înclină spre varianta cu un jucător U21 tot meciul și încă unul U23. „Pentru continuitate”. Ce crede președintele Ligii, Gino Iorgulescu

Momentan, „speța”, cum le place unora să spună, a rămas oarecum în pronunțare. Multe depind și de ce se va întâmpla în sezonul viitor cu numărul de schimbări, dacă vor rămâne cinci sau se revine la trei. Astfel, FRF așteaptă un răspuns de la IFAB. Dacă rămân 5, cu siguranță FRF va insista pentru regula U21 cu doi jucători, obligatoriu, la debutul meciurilor.

„Cluburile au solicitat să fie un jucător în teren Under 21 tot meciul. Ştiţi foarte bine că noi avem doi reprezentanţi, şi cu mine trei, şi ne vom susţine punctul de vedere. Ei sunt majoritari, vom vedea cum vor merge lucrurile. Dacă Comitetul Executiv va aproba ca doi jucători să fie pe teren de anul viitor va fi foarte greu. Pentru că atunci ar trebui să ai vreo cinci jucători. Se mai accidentează, apar cartonaşele. Nu văd de unde vor face cluburile rost de aceşti jucători. Mai era o propunere pentru a fi mult mai mulţi jucători autohtoni în teren (n.r. intenţia FRF). Atunci este o situaţie delicată“, a declarat preşedintele Gino Iorgulescu despre ce s-a discutat în Comitetul Executiv.

„Mi-a povestit președintele meu Anton tot ce s-a discutat la București, la ședința de la Ligă. Într-adevăr, toate cluburile au făcut hârtie către FRF pentru un singur jucător under 21, iar al doilea să fie, eventual, under 23. Tocmai pentru a-i asigura continuitate celui care iese din perioada de U21. Nu știu însă când vom primi un răspuns de la federație, pentru că, sincer, nu mă aștept să vină prea repede. Poate înainte să înceapă noul sezon, ca să știm cu ce reguli plecăm la drum, dar oricum fiecare club trebuie să-și facă lotul. În ceea ce privește soluția aceea extremă să jucăm cu un om mai puțin, ce să mai zic? Sunt unii, nu pot să-i numesc, care vin cu rezolvări de-astea ce nu pot fi puse în practică. Vedem ce va fi și cu regula asta under 21 din noul campionat" – Valeriu Iftime, FC Botoșani, pentru FANATIK

Dani Coman spune de ce nu are încredere să joace în 10 jucători, pentru că Astra ar putea avea de suferit

Președintele Astrei Giurgiu, Dani Coman, este printre cei încrezători că FRF va face un pas înapoi și va impune un singur jucător U21 pe tot parcursul meciului. Coman explică pentru site-ul nostru și de ce propunerea-dinamită cu boicotul regulii, jucând în 10, nu ar avea sorți de izbândă, pentru că nu există încredere deplină în partenerii de competiție.

„Este adevărat că am făcut o solicitare celor de la FRF în ceea ce privește regula U21. Din punctul meu de vedere, cred că se va decide să jucăm din sezonul următor cu un singur jucător U 21 pe întreaga durată a meciului. Am avut discuții cu toți reprezentanții cluburilor, acum așteptăm și decizia celor de la Federație. La fel de adevărat că s-a venit inclusiv cu propunerea de a juca, în semn de protest, un meci în 10 jucători, dar este greu să facem așa ceva. Și vă spun doar o chestie care nu ar fi în regulă. Dacă eu, Astra, aș juca în 10 oameni un meci, dar partenerii mei de competiție, cu care m-am înțeles să o facă și ei, se răzgândesc peste noapte? Poate fi chiar o contracandidată a Astrei în lupta pentru salvarea de la retrogradare… Nu poți avea încredere sută la sută! Adică eu aș fi penalizat de FRF că joc în 10 și aș risca să retrogradez, iar alții ar scăpa de penalizare și, poate, s-ar salva. De aceea, cred eu, nu era ok propunerea de a juca în 10 în semn de protest" – Dani Coman, președinte Astra Giurgiu

Există mai multe scenarii în ceea ce privește noua regulă U21 din viitorul sezon. Probabil că FRF va insistat pentru doi jucători, mai ales dacă vor rămâne cinci schimbări în meci. Cluburile încearcă să se opună, considerând că unul va fi suficient, deși unele au probleme și acum.

Ca de obicei în fotbalul românesc, se poate ajunge la o soluție de mijloc. Anume, să se păstreze ce este și în prezent, adică FRF să renunțe impunerea celui de-al doilea „under” minim 45 de minute și să avem un jucător U21 pe tot parcursul meciului și al doilea batjocorit de unii antrenori după ce respiră arbitrul în fluierul de început al întâlnirilor.