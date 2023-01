Momente emoționante la Australian Open. Coco Gauff, în lacrimi la conferință după ce a fost eliminată în optimi. Video

Coco Gauff, locul 7 WTA, pornea favorită în disputa cu . Letona a făcut însă un meci mare, amintind de jucătoarea care câștiga, în urmă cu cinci ani, Roland Garros, și s-a impus în două seturi.

Lacrimi de frustrare pentru Coco Gauff

30 de lovituri direct câștigătoare și un procentaj de 80% la punctele câștigate atunci când i-a intrat primul serviciu. Cifrele care explică surpriza reușită de Jelena Ostapenko. Aceasta .

Frustrând-o, evident, pe Gauff, care, la conferința de presă de după meci, nu și-a putut stăpâni lacrimile. Cu atât mai mult cu cât avea oportunitatea nu doar să ajungă, în premieră, în sferturi (a mai bifat optimi în 2020), ci chiar, de ce nu, să facă un turneu memorabil.

În cele din urmă, Coco a dus la bun sfârșit momentul. Și spune că speră să-și ia revanșa la dublu, acolo unde face pereche cu Jessica Pegula. Cele două vor juca în optimi cu perechea Miyu Kato / Aldila Sutjiadi.

”Jelena a jucat foarte agresiv, am încercat să răspund, dar totul mergea în favoarea ei. Mă uitam pe statistici, iar pentru o bună bucată de timp părea că mă descurc. Dar ea a returnat extraordinar și mi-a distrus ritmul.

A lovit multe lovituri direct câștigătoare, ceea ce nu fac multe jucătoare în fața mea. Erau momente în meci când mă frustra puternic. Loveam mingi foarte adânci, iar ea răspundea cu mingi pe linie sau la fel de adânci.

A fost genul de zi în care nu au mers lucrurile. Sunt supărată, desigur, dar am impresia că am făcut tot ce se poate. O să revăd meciul, fiindcă am ce învăța din fiecare înfrângere. Sincer, am ce învăța și din fiecare victorie.

Nu aș spune că nu am avut ce face în fața ei, dar totul a curs în favoarea ei. A fost un meci dur. (nr. se șterge de lacrimi. „Ești OK, poți continua?”, a întrebat-o ofițerul de presă, iar ea a spune că e totul în regulă)

Mă bucur că joc și la dublu, fiindcă am șansa să o înving acolo. Oricum, țin cu ea să câștige la simplu”, a explicat Coco Gauff.