Codin Maticiuc a scris cartea biografică a lui Nuțu Cămătaru: „Am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi”. Ce spune de Gigi Becali

Codin Maticiuc a scris o carte despre despre un temut interlop din România. „Viața lui Nuțu Cămătaru. Dresor de lei și de fraieri” se va lansa, miercuri, la ora 12:00. Lansarea va fi urmată de o conferință de presă, la care va fi prezent chiar Nuțu Cămătaru.

Codin Maticiuc a scris 5 ani pentru cartea „Viața lui Nuțu Cămătaru. Dresor de lei și de fraieri”

Codin Maticiuc a anunțat luni, prin intermediul unei postări pe Instagram, că urmează să lanseze o nouă carte. Subiectul tipăriturii este unul neașteptat. Codin Maticiuc a stat timp de cinci ani alături de Nuțu Cămătaru și a documentat povestea de viață a temutului interlop.

Interesul pentru subiect i-a fost trezit lui Codin Maticiuc în anul 2014. Pe prima pagină a unui ziar, pe care îl citea în timp ce era în Miami, era Nuțu Cămătaru. a căutat timp de trei ani o cunoștință comuna și a reușit, într-un final, să-l convingă pe Nuțu să-l lase să-i documenteze povestea.

„Am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina că există”

În cei cinci ani, cât a durat documentarea, Codin Maticiuc a avut parte de multe experiențe inedite. L-a însoțit pe Nuțu Cămătaru să-și viziteze fiul aflat în închisoare și a fost prezent la Curtea Supremă, atunci când . L-a vizitat, ulterior, pe bărbat în cele trei penitenciare în care acesta și-a ispășit pedeapsa.

„Cinci ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. Cinci ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi.

Cinci ani de zile în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina ca există, narate cu lux de amănunte de leaderul clanului Cămătaru.”, mărturisește Codin Maticiuc.

Ce contribuție are clanul Cămătaru în politica românească? Dar și cu Gigi Becali?

În cartea lui Codin, Nuțu Cămătaru povestește cum mafia străzii și lumea politică comunică. El dezvăluie ce legătură a avut cu oameni cunoscuți, precum Gigi Becali sau Marian Vanghelie.

„Aceasta carte are un prezent, observat de mine, un băiat ce a pășit într-un univers necunoscut și un trecut, povestit de nimeni altul decât Nuțu Cpmataru. Un trecut care-l privește și-n care se amestecă mafia străzii cu cea a politicii.

Cât a cântărit prezența lui Ion Balint în viața unor ‘grei’ ca Gigi Becali sau Marian Vanghelie și mulți alții?”, a spus Codin în mesajul publicat pe Instagram.

Lansare de carte, urmată de conferința de presă

Ion Balint, pe numele său real, va fi, pentru prima dată, prezent într-o conferință de presă. Aceasta va putea fi urmărită miercuri, de la ora 13:00, pe canalul de YouTube a lui Codin Maticiuc.

La final, scriitorul a lăsat un pasaj din carte, pentru a le stârni cititorilor curiozitatea.

„… a golit un spray de-ăla paralizant in cort. Sa fi văzut cum se călcau in picioare sa iasă. Dar ai dracului veniseră pregătiți. Imediat au scos săbiile la noi. Jur ca am crezut c-a omorât douaj de inși. Dar le-a rupt doar picioarele. Atunci Gușă al meu a ridicat un topor de pe jos și…”, sunt cuvintele liderului clanului Cămătaru, în cartea lui Codin Maticiuc.