Coincidență fericită pentru Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat ultima dată când Bergodi venise pe „Ion Oblemenco”

La trei luni de la ultimul meci oficial, Universitatea Craiova a reușit a doua victorie din play-off, după ce s-a impus, scor 2-1, în fața Astrei. Partida de pe „Ion Oblemenco” a reprezentat și debutul oficial al lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică a Științei.

Cu emoții și suferință, dar tehnicianul italian și-a trecut în cont o victorie extrem de importantă care poate cântări destul de mult în lupta pentru câștigarea campionatului, cu condiția ca oltenii să continue cu rezultate pozitive.

Golul victoriei marcat de Koljic în minutul 91 a adus bucuria în tabăra oltenilor, dar a consemnat și o coincidență fericită pentru Universitatea. FC Voluntari este cealaltă echipă pregătită de Bergodi în această stagiune, iar ultima întâlnire dintre Craiova și fosta echipă a italianului s-a terminat în același fel.

Coincidență fericită pentru olteni. Bergodi, două meciuri identice pe „Ion Oblemenco”

Pe 14 decembrie 2019, Universitatea Craiova primea vizita formației FC Voluntari, echipă antrenată de Cristiano Bergodi. Etapa a 21-a a campionatului regulat regăsea gazdele pe locul 5, în timp ce ilfovenii erau „lanterna roșie” a campionatului. Jocul nu a decurs așa cum prevedea toată lumea, iar oaspeții deschideau scorul la câteva minute după pauză. Atacantul Papazoglou făcea liniște pe „Ion Oblemenco”, liniște pe care am regăsit-o și în duelul Astra din play-off, dar din alte cauze. Așadar, 0-1, iar toată lumea era stupefiată. Totuși, ultimele 15 minute au reprezentat un coșmar pentru Cristiano Bergodi.

Alexandru Cicâldău a avut nevoie de o lovitură liberă să egaleze situația, iar în ultimele secvențe ale meciului, Mihai Bălașa a adus explozia de fericire în rândul oltenilor. La acea vreme, Universitatea era antrenată de Victor Pițurcă, plecat la începutul acestui an. Duelul din decembrie a reprezentat ultimul meci ca adversar pentru Cristiano Bergodi.

Coincidența s-a înfăptuit pe 19 iunie 2020. Presat de situația clasamentului, Cristiano Bergodi era obligat să înceapă cu o victorie mandatul său de tehnician al celei mai iubite echipe din provincie. Astra a fost o echipă incomodă pentru „juveți”, dar poate cel mai greu lucru a fost reintrarea în ritmul de joc pentru elevii lui Bergodi.

Cumva, „astrele” au făcut ca partidele să se termine aproximativ în același fel. 1-1 a fost scorul până la ultimele secvențe ale jocului, dar la rampă a ieșit Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai de perspectivă jucători care evoluează în campionatul României. Datorită sclipirii sale și a poftei de gol a lui Elvir Koljic, Cristiano Bergodi a putut să fie felicitat pentru prima sa victorie pe tărâmul „Republicii Oltenia.”, iar scorul a fost identic cu ceea ce s-a întâmplat cu 7 luni mai devreme.

Ghinionist atunci, norocos acum. Ce a declarat Bergodi după cele două meciuri

În urma înfrângerii suferite cu Voluntari pe „Ion Oblemenco”, Cristiano Bergodi se declara foarte dezamăgit de rezultat, dar lucrurile aveau să se schimbe la următoarea sa apariție pe arena „Campioanei unei Mari Iubiri”: „Din păcate, am fost naivi. Am făcut probabil cel mai bun meci din acest an competițional. În prima repriză am jucat foarte, foarte bine, am dominat jocul. Însă pe final am stricat totul. Am vorbit deja în vestiar, pentru că nu se pot lua două goluri de această manieră”, au fost cuvintele tehnicianului italian după meciul de pe 14 decembrie 2019.

La fel ca atunci, Bergodi a considerat că echipa pe care o antrenează a jucat în parametrii. Acum, italianul a putut să se bucure și el de un gol al victoriei venit în ultimele faze ale jocului: „A fost un meci în care am suferit, dar echipa a arătat bine în prima repriză. Am avut şase, şapte ocazii foarte bune, am dat două goluri. A fost un meci reuşit, e normal că la început nu avem un ritm. Nu putem compara un meci amical cu un meci oficial. Băieţii au jucat bine, au avut multe ocazii”

