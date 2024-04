Jucătorii Universității Craiova, încrezători chiar și după 0-1 cu CFR Cluj: „Au jucat pragmatic”. Ce schimbare a adus Costel Gâlcă în Bănie

Universitatea Craiova , în etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii. Costel Gâlcă a debutat cu stângul pe „Ion Oblemenco”, după victoria din etapa trecută cu Sepsi (3-1).

Jucătorii Universității Craiova, încrezători chiar și după 0-1 cu CFR Cluj: „Au jucat pragmatic”

Oltenii au irosit șansa de a urca pe locul doi în clasament. Mai mult decât atât, Universitatea Craiova a fost egalată la puncte de CFR Cluj, ambele cu câte 34 de puncte. Atât Universitatea Craiova, cât și CFR Cluj nu mai au șanse matematice la câștigarea titlului.

Ștefan Baiaram consideră că Universitatea Craiova a avut o misiune infernală de a înscrie după ce adversarii . CFR Cluj s-a închis, iar oltenii nu au găsit drumul spre poartă.

„Prima repriză n-am jucat foarte bine, nu am avut inițiativa. Chiar dacă ne-am dorit, am fost temători. În repriza a doua am încercat să ieșim mai mult la joc. Pe final puteam să înscriem.

CFR Cluj a jucat pragmatic. Au venit să ia cele 3 puncte. Au dat gol, s-au închis și a fost greu să-i desfacem. N-am văzut foarte bine, a fost o ocazie imensă, păcat că n-am fost mai atenți și n-am înscris.

Va fi un meci foarte greu, mergem să luăm cele 3 puncte (n.r. cu Rapid). Ne așteaptă multe meciuri grele și lupta se va da până în ultima etapă”, a declarat Ștefan Baiaram, la finalul meciului. „Zorro” Baiaram a fost integralist contra ardelenilor.

Ce schimbare a dus Costel Gâlcă la Universitatea Craiova: „A venit cu lucruri noi”

Costel Gâlcă a simțit gustul înfrângerii pe banca Universității Craiova chiar la primul meci pe „Ion Oblemenco”. După victoria cu Sepsi (3-1), debutul lui Gâlcă, oltenii au cedat pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 0-1.

„A adus mai multe lucruri. Nu pot să zic ceva anume. Vorbim în vestiar. De la meci la meci o să încercăm să arătăm mult mai bine. A venit cu lucruri noi, sperăm să le arătăm pe teren.

Toată lumea e încrezătoare, altfel nu eram aici”, a mai spus Ștefan Baiaram. Pentru Universitatea Craiova urmează duelul din deplasare cu Rapid, luni, 29 aprilie, ora 20:30, în etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii.

Jovan Markovic, cu gândul la derby-ul cu Rapid: „Trebuie să uităm de meciul ăsta”

Jovan Markovic este de părere că Universitatea Craiova a practicat un fotbal de înaltă calitate împotriva CFR-ului. Atacantul oltenilor a vorbit despre schimbările pe care antrenorul Costel Gâlcă le-a adus odată cu venirea în Bănie.

„Eu zic că am făcut un joc destul de bun, am avut atitudine. Echipa chiar a jucat bine, dar mingea n-a vrut să intre poartă. Așa este la fotbal. Trebuie să uităm de meciul ăsta și să câștigăm la Rapid.

Au avut mai multă răbdare decât noi. Au înscris după o greșeală. Stăm mult mai bine în teren, jucăm cu mai multă ambiție. Eu zic că se vede. Și astăzi am jucat destul de bine.

Cred că putem să ne atingem obiectivul. Trebuie să ne gândim la meciul cu Rapid. Dacă nu credeam, înseamnă că nu eram aici”, au fost cuvintele lui Jovan Markovic.