Colegul de bancă al lui Mihai Gâdea, clipe de coșmar din cauza infectării cu coronavirus

Fostul coleg de bancă al lui Mihai Gâdea a făctut dezvăluiri șocante despre lupta cu noul coronavirus, pe care a reușit să-l învingă. Cornel Dărvășan a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, însă lucrurile pe care le-a trăit acolo sunt greu de povestit.

Cornel Dărvășan este director al postului de televiziune A7TV, iar prima care s-a infectat cu SARS – CoV – 2 a fost soția lui, care a avut simptome ușoare. În schimb, lucrurile au fost mai dificile atunci când a fost vorba de el.

După ce simptomele s-au agravat, jurnalistul și-a dat seama că nu se poate trata singur acasă și a avut nevoie de internare, iar drumul spre spital l-a făcut de unul singur.

Colegul de bancă al lui Mihai Gâdea, despre lupta cu COVID-19

Jurnalistul Cornel Dărvășan a trecut prin clipe de coșmar atunci când s-a infectat cu coronavirus. Soția a fowt cea care a prezentat simptomele inițial, însă au fost unele ușoare. La scurt timp, directoul de la A7TV s-a infectat și el, însă simptomele i s-au agravat după câteva zile.

Acesta a povestit despre cum a sunat la Institutul Matei Balș pentru a se interna, îsă a fost infomat că trebuie să aștepte, întrucât paturile de la Terapie Intensivă erau toate ocupate. Spre norocu lui, un pat s-a eliberat, iar Cornel Dărvășan a fost nevoit să meargă singur până acolo, cu mașina personală.

„Soția nu putea să mă ducă la spital pentru că nu se simțea bine, Salvarea venea peste nu știu cât timp. Așa că am urcat la volan după 10 zile de izolare și am vrut să plec la spital. Dar după ce am pornit motorul și am mers puțin, m-am oprit, pentru că aveam impresia că toată lumea intră în mine. Până la urmă am ajuns la spital, am lăsat mașina într-o parcare, am intrat, m-au trimis pe salon, mi-au zis că se eliberează un pat și să aștept. Am stat vreo 3 ore pe un scaun, pe hol. A ieșit un domn care s-a făcut bine și am intrat eu în salonul 9 din pavilionul 3, de la Matei Balș”, a povestit jurnalistul la A7TV după externare.

Cornel Dărvășan a simțit că se apropie sfârșitul

Jurnalistul a povestit despre experiența traumatizantă prin care a trecut, atunci când a crezut că moare, din cauza faptului că se simțea foarte rău.

„La spital, tratamentul este dimineața pe la 10.30-11 și seara, cam la aceeași oră. Seara, pe la 8, am început să fac febră. Atunci mi-am dat seama că sunt pe cont propriu. Tușeam îngrozitor, am început să fac și un frison și nu mai aveam aer. Toate odată. A venit o doamnă asistentă, a văzut în ce hal eram, repede s-a dus, mi-a pus o perfuzie… În acel moment am simțit că este posibil să nu mă mai întorc acasă. Am simțit că mă vizitează și niște duhuri, care-mi spun: o să mori! Am început să zâmbesc și am zis: ai greșit adresa, că nu mă sperii. Acela a fost momentul critic, pentru că nu venise tratamentul și am intrat în colaps.

Doamna doctor, care a venit a doua zi, s-a uitat pe analizele mele și s-a speriat. Imaginează-ți că proteina serică era mai mare de 10 de ori. Mi-a zis că nu eram departe de intubare. Luni mi-au dat tratament, 8 pastile am luat o dată. Apoi mi-au administrat și un imuno-declanșator, toată burta îmi e vânătă, mâinile îmi sunt vinete pentru că a trebuit să iau anti-coagulante. Au fost trei zile foarte dificile”, a mai spus Cornel Dărvășan.

Cine este Cornel Dărvășan

Cornel Dărvășan a absolvit Facultatea de Teologie în anul 2000, după care a devenit pastor al Bisericii Adventiste, relatează wowbiz.ro. A fost coleg de bancă cu Mihai Gâdea și au realizat împreună o emisiune creștină la Realitatea TV în 2003.

Silviu Prigoană a vândut postul TV, iar Cornel Dărvășan nu a mai vrut să rămână. Condițiile impuse de noua conducere nu au fost pe placul jurnalistului, care ar fi trebuit să-l ajute pe Adrian Năstase să devină președinte la alegerile din 2004.

După plecarea de la Realitatea, s-a mutat la Tele7ABC și TVS Oradea (Digi24 în prezent) și a devenit profesor universitar după ce și-a luat doctoratul în Filologie. În 2013 a divorțat, lucru din cauza căruia a demisionat din funcția de pastor.

A colaborat cu ziarul Ring și a condus revista Legal Point. În prezent, Cornel Dărvășan este directorul A7TV începând cu 2017, iar postul TV a fost înființat de brașoveanul Simon Mauer.