Colegul de la Marină, turnat de Traian Băsescu: “Lucrurile sunt prea complicate”. Corneliu Dimitriu a fost reclamat la Securitate că vrea să se însoare în străinătate

Traian Băsescu, fost președinte al României în perioada decembrie 2004-decembrie 2014, a primit, miercurea trecută, verdictul definitiv în ceea ce privește calitatea sa de colaborator al Securității. Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut, după recursul lui Băsescu, decizia Curții de Apel, astfel că Băsescu își pierde toate beneficiile cuvenite unui fost șef de stat.

Traian Băsescu a turnat la Securitate, a decis instanța. După verdict, fostul președinte a anunțat că va apela la CEDO

Traian Băsescu pierde dreptul la o locuință de protocol gratuită, venitul lunar de 75% din indemnizația acordată președintelui României aflat în exercițiu, nu mai beneficiază de paza permanentă a SPP, de mașină de la aceeași instituție de pază și protecție, nu mai are dreptul la un consilier și la un secretar.

„Am luat notă de decizia ICCJ pe care nu o voi comenta public, așa cum am procedat de-a lungul întregului proces. Voi face demersurile legale la CEDO”, a postat Băsescu pe Facebook. La două zile după verdict, în presă s-a dezvăluit faptul că Traian Băsescu ar avea probleme de sănătate și că ar fi fost transportat .

Starea de sănătate a lui Traian Băsescu s-a deteriorat în ultimii ani, când dosarul colaborării sale cu Securitatea se îndrepta spre un verdict implacabil. Cu aproape o săptămână înainte de finalul dosarului, Băsescu s-a dus la Spitalul Militar Central din București pentru investigații medicale amănunțite, mai ales că el fusese supus unei operații de transplant de aortă, la Spitalul Charles de Gaulle din Paris.

”Eu am făcut o operație în care m-a operat un chirurg foarte tânăr care a ajuns profesor șef de secție. Mi-a înlocuit aorta. O operație pe care nu o putea face nimeni. Nu era român, dar nici francez. Acest profesor, deși foarte tânăr, nu a fost cenzurat de sistemul de profesori care este la noi și care nu lasă niciun tânăr să se ridice”, a declarat Traian Băsescu după intervenție.

”Petrov” își trimitea notele la ofițerul de contrainformații militare

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus în instanță două note informative scrise de mână, semnate cu numele de cod “Petrov”, dar și un document pe microfilm trimis de SRI la CNSAS. Băsescu ar fi recunoscut că aceste note îi aparțin. Cele două note sunt datate 5 mai 1975 și îi privesc pe doi colegi ai lui Băsescu de la Institutul de Marină.

Conform anchetatorilor, notele lui ”Petrov” au fost depuse la cabinetul ofițerului de contrainformații militare de la UM 02150 Mangalia, care se ocupa de supravegherea informativă a Institutului de Marină, locotenent-colonelul Gheorghe Tudor. Unul din cei doi colegi turnați de Băsescu, al cărui nume apare în aceste note, este Corneliu Dimitriu.

În nota informativă nr. 0023/ 3990, datată 5 mai 1975, consultată de FANATIK, redactată și semnată de ”Petrov”, acesta a anunțat autoritățile că Dimitriu intenționa să rămână în străinătate, o informație care ar fi putut provoca prejudicii imense celui turnat, mai ales că Dimitriu, ca și Băsescu, urma să activeze ca ofițer într-o structură militară.

Traian Băsescu a scris despre Cornel Dimitriu, colegul de la Marină, că este avar

“Din discuțiile purtate cu verișoara lui – V. – de profesie învățătoare, am înțeles că Dimitriu Corneliu ar fi dispus, în cazul în care ar reuși să cunoască în străinătate o fată cu avere, să rămână acolo. Cu verișoara lui Dimitriu am avut ocazia să discut aceste probleme, deoarece am fost la un moment dat prieteni”, a scris ”Petrov” în nota adresată Securității.

“Elevul sergent Dimitriu Cornel, face parte din categoria oamenilor avari după bani, mergînd pînă la mercantilism. Niciodată nu a fost un bun coleg refuzînd să acorde ajutor colegilor dacă din acest „ajutor” nu obținea unele avantaje. Din discuțiile purtate cu Dimitriu Cornel, a rezultat clar că a venit în institut pentru că acest lucru îi oferă posibilitatea unor venituri materiale importante, cu condiția „să fii deștept” (cum spunea el). Nu are prieteni în clasă și din cauza caracterului său nici nu este acceptat în anturajul colegilor”, a mai scris ”Petrov”.

Corneliu Dimitriu a studiat la Facultatea de Navigație din cadrul Institului de Marină, între 1972 și 1976, perioadă în care a fost coleg cu Traian Băsescu. Dimitriu s-a însurat cu iubita sa, Anastasia, pe 12 iunie 1976, la doar un an după ce ”Petrov” informa Securitatea că are în plan să se însoare cu o fată din străinătate.

, Corneliu Dimitru s-a mulțumit să declare următoarele pentru FANATIK: “Îmi pare rău, dar nu am nimic de comentat. Lucrurile sunt prea complicate”. În prezent, fostul ofițer de marină este pensionar, după o viață petrecută pe vapor.