Colosul american care a dat lovitura în România. A investit 13 milioane de dolari într-o fabrică și acum duduie producția

Fabrica din SUA care e pe val în țara noastră. A cheltuit peste 13 milioane de dolari într-o uzină aflată destul de aproape de București și de atunci lucrează la foc continuua. Produce foarte multe produse datorită unei linii de producție de ultimă generație.

Această este complet automatizată și se află în incinta companiei de băuturi răcoritoare PepsiCo. Cei care o folosesc sunt angajații din Dragomirești, județul Ilfov, care bat zilnic recorduri după recorduri datorită producției uriașe.

Mai exact, uzina despre care se spune că este cea mai automatizată din portofoliul colosului american din Europa produce circa un milion de sticle de suc pe zi. Investiția se ridică la suma de 13 milioane de dolari.

„Această investiţie ne va ajuta să ne consolidăm poziţia de hub regional de producţie şi distribuţie pentru Europa Centrală şi de Sud-Est", a declarat Radu Berevoescu, general manager și senior commercial director East Balkans, PepsiCo.

În aceeași notă, reprezentanții PepsiCo din România anunță că consumul de energie al acestei linii este redus cu aproximativ 30% în comparaţie cu liniile convenţionale. Pe de altă parte, eficienţa în consumul de energie per litru produs este cu 30% mai mare.

PepsiCo, profit uriaș de pe urma fabricii din Dragomirești

Noua linie de producție din Dragomirești ambalează cu 60% mai multe băuturi pe unitatea de timp și folosește pentru asta cu 20% mai puţin dioxid de carbon decât înainte de achiziționarea echipamentului performant.

Totodată, uzina a transmis că se reduce consumul de apă cu 30% per litru de băutură produs. Acest lucru contribuie la scăderea cantităţii de plastic utilizat cu circa 30 de tone pe an. În plus, noua linie dispune de roboți ghidaţi automat care preiau şi stochează paleţii.

PepsiCo face un profit uriaș de pe urma fabricii din Dragomirești datorită acestui proces care este complet automatizat, începând de la îmbuteliere până la încărcare în camioane. Toate acestea au loc fără intervenţia umană.

Cei 13 milioane de dolari de colosul american în uzina din județul Ilfov sunt văzuți ca o componentă esenţială a planului de dezvoltare al companiei pe 5 ani. Se așteaptă ca acesta să aibă o valoare totală de 40 de milioane de dolari.