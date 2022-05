Concedieri masive la Glovo. ”Ne-au spus că nu vor concedia pe nimeni. Nu a fost uman”

Compania avea 236 de angajați înainte de achiziție, iar majoritatea angajaților concediați provin din call center-ul companiei de livrare. Glovo a externalizat acest serviciu. În total, 89 de angajați ai Foodpanda au fost rugați să părăsească compania, majoritatea fiind rugați să semneze „acorduri amiabile” la sfârșitul lunii ianuarie.

Glovo renunță pe Zoom la angajații Foodpanda

Achiziția a fost anunțată în mai 2021, pe fondul unei serii de alte achiziții Glovo în regiune, care au dus la preluarea mai multor afaceri mai mici de livrare de alimente, inclusiv Foodpanda Bulgaria, Pauza în Croația și Donesi în Serbia, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina.

Trei actuali și foști angajați ai Foodpanda România, ale căror nume au fost schimbate pentru a le păstra anonimitatea, au declarat pentru publicația (publicație online dedcată start-up-urilor din Europa, susținută de Financial Times n.r.) că au fost făcuți să creadă că nimeni nu își va pierde locul de muncă și că Glovo nu a gestionat procesul cu empatie.

Deși disponibilizările nu sunt neobișnuite după o achiziție, personalul Foodpanda susține că a contactat Sifted nu din cauza deciziei de a cere oamenilor să plece, ci din cauza modului în care a fost gestionată.

„Reprezentanții Glovo au venit în România când au anunțat fuziunea”, spune Julia, un fost angajat senior al Foodpanda, căreia i s-a cerut să părăsească compania în acest an. „Ne-au spus: ‘Băieți, uitați, nu vom concedia pe nimeni pentru că vrem să facem o echipă regională și o echipă locală aici, la București. Vrem să păstrăm pe fiecare pentru că aveți rezultate uriașe aici.’ ”

Ca răspuns, Glovo a declarat că reprezentanții săi „nu au făcut astfel de promisiuni sau declarații”. Glovo spune că mesajul lor la acea vreme „s-a concentrat pe aprecierea muncii depuse de angajații Foodpanda și pe faptul că intenția Glovo a fost de a face procesul cât mai ușor și transparent cu putință, cu un impact cât mai mic asupra oamenilor”.

Zvonuri despre disponibilizări au apărut în ianuarie

Dar Julia spune că ea, la fel ca mulți alți manageri Foodpanda, s-a simțit suficient de sigură de întâlnire încât au transmis mesajul angajaților lor. „Le-am spus [echipelor noastre] că-i vom păstra pe toți, pentru că asta ne-au spus. Ceea ce nu pot înțelege și ceea ce m-a supărat a fost felul în care au gestionat lucrurile. Nu a fost uman.”

Kristoph, un angajat senior care se află încă în companie, a declarat la rândul său că Glovo i-a făcut pe angajații Foodpanda să se simtă ca și cum va fi nevoie de ei după finalizarea achiziției.

„Mesajul a fost că există mult de muncă, există mult loc pentru oameni… așa că, deși se întâmplă acest lucru, obiectivul principal este să găsim un loc pentru toată lumea, pentru că avem nevoie de tine”, spune el.

Personalul Foodpanda a mai declarat că abia la mijlocul lunii ianuarie a acestui an oamenii au început să audă zvonuri că ar putea urma disponibilizări. Dar unii aveau deja îndoieli că Glovo va păstra angajații din call center, dat fiind faptul că a externalizat și echipele de asistență pentru clienți la sediul său preexistent din România.

Glovo spune că decizia de a externaliza lucrătorii a fost luată „în conformitate cu strategia globală a Glovo, de a externaliza această unitate datorită costurilor și scalabilității pe termen lung” după o „evaluare atentă a configurației locale”.

Concedieri pe Zoom

„Pot înțelege deciziile marilor companii. Pot să înțeleg că modul de lucru al Glovo nu suportă atât de mulți agenți [call center], deoarece lucrează cu companii externalizate. Dar ceea ce nu pot înțelege și ceea ce m-a supărat a fost felul în care au gestionat lucrurile. Nu a fost uman”, mai spune Kristoph.

El a povestit că liderii de echipă au fost invitați la două pe 21 ianuarie 2022, membrii echipelor fiind invitați doar la al doilea apel care a durat o jumătate de oră. „A fost prima dată când am auzit despre [concedieri] în mod oficial și imediat după încheierea întâlnirii noastre, cealaltă întâlnire a început cu toată lumea”, spune el.

Julia a adăugat că, deși au fost programate 30 de minute pentru apel, angajații nu au avut șansa de a pune întrebări despre decizie.

„Lipsit de empatie este un termen care nu reușește să descrie ce s-a întâmplat. Au fost peste 100 de persoane la acest apel. Nu le-a fost permis să pună întrebări la sfârșit. Și la sfârșit, după 20 de minute, le-a spus oamenilor: ‘Am un alt apel, trebuie să plec.’ Și a părăsit apelul și cum era organizatorul întâlnirii, apelul s-a încheiat”, spune ea.

„Au concediat o doamnă însărcinată în 14 săptămâni. Acum ea a aplicat pentru trei sau patru locuri de muncă, dar nimeni nu vrea să o angajeze pentru că este însărcinată.”

Răspunzând acestei acuzații, Glovo se apără: „Poziția a fost eliminată din cauza restructurării post-migrație. Angajatul nu a acceptat oferta prezentată de Glovo.”

Angajații, presați să semneze rapid acordurile de reziliere a contractelor

Foștii și actualii angajați au mai relatat că Glovo a trimis apoi curieri la domiciliul angajaților, livrând documente privind acordul de reziliere a contractului, în efortul de a le semna înainte de sfârșitul lunii.

„Acești foarte tineri agenți de call center au fost luați complet prin surprindere, au simțit presiunea să semneze rapid”, spune Ben. „Ar fi trebuit să se ocupe de asta într-un milion de alte moduri care au fost mai umane”, adaugă și Kristoph.

Glovo susține că angajaților li s-a oferit șansa de a pune întrebări la al doilea apel Zoom și a spus că au fost trimiși curierii la domiciliul angajaților doar „în cazurile în care angajații nu au putut veni la birou”.

O decizie de afaceri proastă?

Pe lângă modul în care oamenii au fost concediați, foștii angajați Foodpanda mai spun că au văzut dovezi că lucrătorii externalizați ar costa de fapt afacerea mai mulți bani decât personalul intern.

„Ați putea spune că este poate vorba de optimizarea costurilor și eficiența costurilor. Nu este și am văzut cifrele: au costuri mai mari decât am avut noi de trei până la patru ori pe comandă”, spune Julia.

„Costurile serviciilor lor externalizate au fost de aproape patru ori mai mari. Din punct de vedere financiar, ar fi fost o decizie foarte bună să păstrăm serviciile în interm”, adaugă Ben.

„Am încercat să explic că este mult mai bine dacă ai agenți în intern, toți am încercat să explicăm asta. Acești peste 80 de oameni cărora li s-a cerut să meargă erau oameni foarte experimentați, aveau un bun know-how, erau bine pregătiți. Am lucrat cu ei zilnic și s-au format echipe. Nu am înțeles de ce s-a procedat așa”, spune Kristoph.

Glovo spune că nu poate furniza informații despre dacă lucrătorii externalizați ar costa mai mult compania.

Glovo trebuie să învețe impactul pe care îl are asupra oamenilor

În timp ce Julia spune că s-a împăcat cu pierderea locului de muncă, ea spune că a vorbit despre achiziție, deoarece este important ca conducerea Glovo să învețe impactul pe care îl are asupra oamenilor săi.

„În prezent cresc un tip de manager foarte prost”, spune ea, referindu-se la felul în care conducerea Glovo a gestionat achiziția.

Glovo spune că forța sa de muncă s-a dublat cu peste un an, ceea ce duce la o creștere cu 60% a rolurilor de manager de echipa.

„Recunoaștem responsabilitatea unui manager și impactul acestuia asupra celorlalți și de aceea am dezvoltat un program dedicat de leadership numit ‘Leading @ Glovo’ pentru toți managerii de echipă, pentru a unifica abordarea de management”, spune Glovo. „Creșterea și învățarea constantă a liderilor noștri sunt esențiale.”

2021, val de achiziții pentru Glovo

În urmă cu 12 luni, Glovo a anunțat o serie de pentru a cumpăra companii din Europa Centrală și de Est (CEE).

Potrivit Glovo, dezvoltarea acestor achiziții multiple este strategia sa pe termen lung de a se concentra pe piețele în care poate construi o afacere sustenabilă și oferă oportunități uriașe de creștere.

Compania a achiziționat atunci marca Foodpanda în România și Bulgaria, marca Donesi în Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Pauza în Croația în tranzacții în valoare totală de 170 de milioane de euro.

Într-o tranzacție separată, Glovo a achiziționat și Ehrana, o companie locală de livrare, cu sediul în Slovenia, pentru o sumă nedezvăluită.

Glovo este în prezent operațional în țări precum Spania, Italia, Peru, Ucraina, România, Ecuador, Georgia, Costa Rica, Portugalia, Polonia, Maroc, Guatemala, Kazahstan, Croația, Kenya, Côte d’Ivoire, Honduras, Serbia, Moldova, Uganda și Kârgâzstan.