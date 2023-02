Conchita de România a dispărut fără urmă. Familia și prietenii sunt disperați: „Ultima noastră convorbire…”

Dudu, cunoscut în showbiz drept Conchita de România, a declarat că urmează să se căsătorească cu un milionar și o să aibă cea mai extravagantă din România. Totuși, la o zi distanță, a dispărut fără urmă, iar apropiații sunt disperați, nimeni neavând nicio informație despre el.

A dispărut Dudu. Bărbatul cunoscut drept Conchita de România este de negăsit de zile bune

Familia și apropiații lui Dudu, cunoscut în România drept Conchita de România, au intrat în alertă, după ce timp de zile bune nu au putut lua legătura cu acesta. Dudu ar fi locuit o vreme la prietena lui cea mai bună, însă de trei săptămâni s-a mutat în Londra.

declara cu doar o zi înainte de dispariție că urmează să se căsătorească cu un milionar și că o să aibă o nuntă spectacol, cum nici măcar Angelia Jolie nu a avut. Dudu spunea atunci că se pregătește intens pentru marele eveniment.

Totuși, acum nu mai este de găsit. Ultima dată a vorbit la telefon cu prietena lui, căreia i-a spus că tocmai s-a întors de la cumpărături. De atunci, a dispărut fără urmă și nu mai este de găsit nicăieri. Nici măcar familia nu reușește să dea de el.

Mai mult, părinții nu cunosc locația în care Dudu s-a mutat în Londra și sunt în stare de șoc, deoarece acesta nu a mai fost văzut de nimeni, nu răspunde la telefon și nici pe rețelele nu a mai fost activ de câteva zile bune.

Conchita de România „nu a mai răspuns la niciun mesaj”

Apropiații lui Dudu iau acum în calcul cele mai sumbre variante, mai ales că Dudu nu obișnuia să dispară așa din viața oamenilor. Din contră, acesta era foarte deschis cu familia și prietenii și îi ținea zilnic la curent cu ce se petrece în viața lui.

Cunoștințele au ajuns, ca ultimă măsură, să posteze anunțuri pe rețelele sociale, sperând că cineva le poate oferi măcar o mică informație despre locul în care se află Conchita de România.

„Dudu este dispărut de marți seara, ultima noastră convorbire a fost marți după-masă, tocmai ce se întorsese de la cumpărături, era acasă, totul bine, ulterior nu a mai răspuns la niciun mesaj în condițiile în care el obișnuia să ne sune pe mine și pe sora mea în fiecare zi, a dispărut brusc, nici măcar pe rețele de socializare nu a mai postat ceva de atunci, am contactat părinții lui în speranța că o să aflu o veste despre el, aceștia fiind disperați, pentru că nici ei nu aveau nicio veste de marți despre el.

Ulterior am încercat să contactez prietenii lui, cunoștințe, nimeni nu știe nimic… Îngrijorător, având în vedere că părinții lui au spus că el nu a făcut niciodată așa ceva, păstrau legătură cu el în permanență. Astăzi am postat pe rețelele de socializare, atât eu cât și sora mea, în speranța că cineva știe ceva de el, măcar să știm că este OK, însă nu am avut nicio veste…”, au declarat apropiații Conchitei de România pentru