Concurenta de la Chefi la Cuțite care i-a emoționat pe jurați cu povestea ei de viață: “Am fost aruncată pe geam de către soț”

Cine este concurenta de la Chefi la Cuțite care și-a spus povestea emoționantă de viață în fața juraților. Tânăra a fost victima violenței domestice, iar acum este în proces de divorț.

Concurenta de la Chefi la Cuțite i-a emoționat pe cei patru jurați cu povestea ei de viață. A fost agresată de soț

, cei patru jurați au fost impresionați de povestea de viață a unei concurente. O tânără în vârstă de 31 de ani a venit cu un fel de mâncare ce a primit păreri pozitive din partea chefilor.

ADVERTISEMENT

Concurenta originară din Satu Mare și se află în proces de divorț cu fostul partener. Aceasta a fost agresată fizic de soț și a avut multe momente în care s-a temut pentru viața ei.

Evelyn Balu este mama a doi copii, iar anul trecut a decis să încheie mariajul cu bărbatul cu care era căsătorită. Tânăra a dezvăluit că acesta a aruncat-o pe geam și a amenințat-o cu moartea.

ADVERTISEMENT

Aceasta nu s-a gândit niciodată că ar putea ajunge într-o asemenea situație. Din fericire, a avut parte de suport din partea celor dragi într-o situație atât de dificilă.

“Sunt în curs de divorț, sunt mama a doi copii. Câțiva ani a fost bine după ce m-am căsătorit, dar după lucrurile s-au schimbat. Anul trecut s-a ajuns în situația în care n-am mai putut suporta violența domestică.

ADVERTISEMENT

Am fost aruncată pe geam de către soț. Am avut un an greu, dar am depășit. Și le mulțumesc părinților mei că m-au încurajat și că sunt alături de mine, fiindcă era foarte greu altfel. Niciodată nu m-am gândit că vrea să mă distrugă.

Când am conștientizat că trăiesc într-o relație toxică era deja târziu pentru că nu mai aveam puterea să pun stop. Mă amenința că el va face crimă pentru familia lui. Mi-a spus că nu se va alege nimic de mine pentru că nu sunt în stare de nimic”, a povestit Evelyn la Chefi la Cuțite, potrivit .

ADVERTISEMENT

Concurenta a făcut dezvăluiri înfiorătoare

De asemenea Evelyn a detaliat momentul în care soțul ei a împins-o pe geam, iar ea s-a lovit foarte tare, deoarece a căzut pe un grătar din fier. Acela a fost un moment în care a fost cu adevărat speriată.

“Aveam un călugăr care ne spunea cum să facem și ce să facem. Cu ajutorul lui a reușit să mă izoleze de ceilalți. Călugărul ăsta a stat tot timpul cu noi, săptămânal venea la noi.

Când m-a aruncat pe fereastră mi-a zis că nimic din casă nu-mi aparține, nici măcar cei doi copii, s-a pus în fața ușii, m-a amenințat cu moartea și mi-a zis că va face crimă.

Am vrut să mă salvez și să ies pe geam, el m-a împins și am căzut pe un grătar din fier, m-am lovit foarte tare”, a mai spus ea în cadrul emisiunii de la Antena 1.

După dezvăluirile concurentei, nu le-a venit să creadă. Aceștia au fost emoționați de povestea lui Evelyn și de mărturisirile pe care aceasta le-a făcut.