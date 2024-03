Concurentul care i-a impresionat pe jurații de la Chefi la Cuțite. A gătit îmbrăcat în cioban. Cine este Bogdan Năstase 

Un concurent i-a impresionat pe jurații de la Chefi la Cuțite, în ediția de miercuri seară, 27 martie 2024. A pășit în concurs și a gătit în straie de cioban. Bogdan Năstase este numele lui și are o poveste de viață interesantă.

Bogdan Năstase, concurentul care a gătit îmbrăcat în cioban la Chefi la Cuțite. Cine este el, de fapt

Sezonul 13 al Chefi la Cuțite este destul de interesant. par foarte determinați să dea tot ceea ce au mai bun, iar unii știu să impresioneze și prin ținute. Bogdan Năstase a pregătit juraților un preparat tradițional, îmbrăcat în cioban.

Bogdan Năstase este un tânăr în vârstă de 29 de ani și locuiește în Iași. Nu s-a îmbrăcat întâmplător în cioban. În spatele costumației pentru care niciun participant nu a optat până în momentul de față se ”ascunde” o poveste demnă de luat ca exemplu.

Bogdan Năstase a fost cioban în trecut și nu are o amintire prea plăcută legată de această perioadă. A rememorat cu greu ziua când, după ce și-a păscut oile, s-a gătit de discotecă, dar când a ajuns acolo a primit o bătaie cruntă.

Cei care l-au agresat fizic s-au temut că Bogdan va avea mai multă priză la fete. L-au bătut atât de tare, încât tânărul s-a ales cu nasul rupt. De atunci, tânărul s-a ambiționat și și-a schimbat meseria. Astăzi este luptător K1.

”Am fost cioban, acum sunt luptător. Am și meciuri câștigate, și meciuri pierdute. Am și dat, am și luat. Aveam vreo 17 ani, pășteam oile. După ce le închideam, plecam în satul vecin, la discotecă. M-au așteptat (n.r. băieții), m-au încălzit și am plecat. De atunci am nasul rupt”, a declarat Bogdan Năstase la

Renumitul campion român, Cătălin Moroșanu, l-a învățat pe Bogdan Năstase să lupte asemeni unui sportiv K1. Tânărul recunoaște că a avut nevoie de mult exercițiu încât să atingă performanța. La primul său meci a încasat o altă bătaie zdravănă.

”M-am dus la o sală de K1 și l-am întâlnit pe Cătălin Moroșanu. Îl urmăream, eram fanul lui înrăit. Mă uitam la toate meciurile lui. La o lună jumătate, mi-a zis să merg la un campionat de amatori. M-am dus la Republica Moldova. M-a bătut un moldovean de mi-au sărit capacele. Primul meu meci… Am luat bătaie”, a mai declarat Bogdan Năstase.

Bogdan Năstase a primit trei cuțite din patru. Ce a gătit juraților

, care i-au dat trei cuțite, din cele patru. El le-a gătit un preparat tradițional românesc, popular mai mult în regiunea Moldovei: mămăligă, cu brânză și tochitură, la care a asortat un pahar de țuică și un platou tradițional cu caltaboș, cârnați, slănină, ceapă și șorici de porc.