Conducerea Hidroelectrica, constituită ilegal. Decizie fără precedent în justiție pentru principalul producător de energie

Conducerea companiei de stat Hidroelectrica a fost numită ilegal, a decis Curtea de Apel, miercuri, 1 martie. Judecătorii au confirmat decizia pe fond a Tribunalului București, din 12 aprilie 2022.

Acțiunea împotriva Hidroelectrica, declanșată de un concurent respins

Instanța a respins apelul Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA și este obligată să-i plătească lui Petronel Chiriac, director financiar în cadrul companiei, cheltuieli de judecată în valoare de 17.311,62 lei. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs, în decurs de 30 de zile de la data comunicării.

Potrivit informațiilor FANATIK, disputa dintre și Petronel Chiriac este una mai veche și a început în 2017, atunci când acesta . Chiriac a contestat decizia în instanță, iar în 2021, compania a fost obligată să-l repună în post și să-i plătească salariile restante.

Între timp, în 2019, Petronel Chiriac s-a înscris la concursul pentru ocuparea unui post în directoratul Hidroelectrica, desfășurat în perioada 10 aprilie – 4 iunie 2019. El a parcurs toate etapele concursului, însă la proba finală a interviului a fost respins.

Acuzații grave: ”Nu a ținut cont de lege și a realizat selecția după bunul plac”

Drept urmare, în februarie 2020, el a dat Hidroelectrica în judecată și a cerut anularea concursului pentru ocuparea pozițiilor de membru în directorat, precum și obligarea organizării unei noi proceduri de selecție.

”În motivarea cererii s-a arătat că prin Anunţul de recrutare pentru poziţia de Director, pârâta S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A a specificat că procedura este realizată în scopul selectării celor mai potriviţi candidaţi pentru ocuparea a 5 posturi de membrii ai Directoratului său.

În ciuda faptului că își asumase respectarea dispoziţiilor OUG 109/2011, în cadrul concursului, pârâta nu a mai ţinut cont de dispoziţiile legale şi a realizat o selecţie după bunul său plac”, se arată în dosarul depus la instanța de fond.

Reclamantul spune că unii șefi ai Hidroelectrica nu au pregătirea necesară

Reclamantul a lansat acuzații extrem de grave în legătură cu modul în care au fost selectați membrii directoratului Hidroelectrica, printre care:

un candidat nu şi-a terminat studiile doctorale

s-a folosit de o diploma de doctorat pe care nu a obținut-o niciodată, așa cum rezulta din CV-ul aflat pe site-ul companiei

alt candidat nu cunoaşte suficient limba engleză

prin raportare la cele înscrise in CV

un altul, în speţă cel contestat iniţial, nu deţine experienţă conform criteriilor solicitate în poziţii de administrare sau de top management

deşi nu a luat o notă de trecere, compania de recrutare a ales să rejecteze candidatul mai bine plasat….

alt candidat a fost ales de persoane cu care este în vădit conflict de interese, arată reclamantul, făcând trimitere la funcţii politice şi încercând să inducă confuzie prin clamarea similarităţii acestora

Chiriac, în fața instanței: ”Un analist de credite a fost numit director financiar”

”Conform documentelor interne ale companiei, Dl R.C.P., în urma procesului de recrutare a fost responsabilizat cu conducerea departamentelor Financiar Contabilitate.

Or, având in vedere CV-ul afişat pe site, Dl. R.C.P. nu a lucrat o singură secundă în departamentul financiar contabil al unei companii și implicit nu a fost niciodată Director Financiar al unei companii. Din acelaşi CV rezulta că D-l P. nu are competenţe legate de contabilitate (…)

Conform aceluiaşi CV, expertiza domniei sale se rezuma la analist credite, ofiţer credite, Project manager si evaluator”, a mai arătat Chiriac în instanță.

Avocații Hidroelectrica au respins vehement acuzațiile

Avocații Hidroelectrica au respins argumentele, pe care le-au numit ”simple speculații” și au cerut anularea cererii în judecată, motivând că reclamantul nu are dreptul să ocupe un post în directoriat.

”Reclamantul a solicitat într-o cauză distinctă, promovată anterior celei deduse judecăţii, reîncadrarea în funcţia de director financiar. Această poziţie a fost înfiinţată în organigramă şi este ocupată de acesta.

Reclamantul nu poate ocupa atât funcţia de director financiar în cadrul companiei – cu contract individual de muncă, cât şi pe cea de membru al directoratului, pe care de altfel nu a cerut-o prin cererea de chemare în judecată dedusă analizei”, au arătat reprezentanții Hidroelectrica.

Schimbarea conducerii ar aduce statului român ”grave prejudicii”

În plus, aceștia au arătat că prejudiciile pentru companie și statul român ar fi ”extrem de grave”, în cazul în care directoratul ar fi demis, din cauza proiectelor strategice în care Hidroelectrica este angajatată în prezent.

”Pentru finalizarea investiţiilor aflate in execuţie prin Hidroelectrica sunt necesare circa 1,37 miliarde lei.

Puterea instalată cumulată a acestor obiective va atinge 239,94 MW, iar producţia estimata pentru un an mediu hidrologic este de cea 758,33 GWh, aport suplimentar de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, din care amintim: Statul român prin Hidroelectrica are în plan proiecte noi de diversificare cu o valoare estimată totală de circa 5,104 mld. lei, ce conduc la punerea în funcţiune de capacităţi noi de producţie cu o putere instalată totală de peste 655 MW şi o producţie medie anuală de circa 1.763,92 GWh/an”, au arătat cei de la Hidroelectica.

Instanța: ”Interviul de angajare s-a desfășurat cu încălcarea dispozițiilor legale

Instanța a constatat că, în cazul concursului din 2019, Hidroelectrica nu a respectat condițiile legale de transparență și de tratament egal în procedura de selecție. Mai exact, lui Chiriac nu i s-ar fi prezentat planul de interviu, o condiție obligatorie în organizarea concursului.

”Mai reţine tribunalul că, potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. 1 lit. g) din Norme, planul de selecţie cuprinde şi planul de interviu. Art. 44 alin. 5 din Norme prevede că selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe bază de interviu, organizat de către comisia de selecţie sau comitetul de nominalizare şi remunerare, după caz, în baza planului de interviu.

În speţă, pârâta nu a dovedit că a comunicat candidaţilor, inclusiv reclamantului, planul de interviu.

Or, având în vedere că punctajul obţinut la interviu era un element esenţial pentru departajarea finală a candidaţilor, tribunalul reţine şi sub acest aspect încălcarea condiţiilor legale de transparenţă şi de tratament egal al candidaţilor în procedura de selecţie”, se arată în motivarea instanței de fond.

Cine sunt șefii Hidroelectrica, aleși în 2019

Comitetul directorial de la Hidroelectrica, ales în 2019, cu un mandat de patru ani este format din: Bogdan Badea – președinte, Marian Bratu, Răzvan Ionuț Pătăliu, Cristian Vlădoianu și Radu Cristian Pop (înlocuit în decembrie 2022 cu Andrei-Dominic Gerea). Aceștia formează conducerea executivă a companiei care, potrivit legii, are și un Consiliu de Supraveghere cu 7 membri numiți de acționari (statul român prin Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea).

FANATIK a solicitat o reacție din partea conducerii Hidroelectrica, însă până la momentul publicării prezentului articol nu am primit răspuns.