Conducerea Rapidului, mesaj pentru jucători: “Cum să luăm titlul dacă ne batem singuri”

Conducerea Rapidului începe să își piardă răbdarea . Echipa lui Bergodi a pierdut cu 2-1 în etapa cu numărul 4 după o nouă prestație ștearsă. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu și-a exprimat nemulțumirea.

Rapid are o singură victorie în primele 4 etape

“Îmi e foarte greu să tragem o concluzie, pierdem puncte pe greșeli personale. Am luat gol în secunda 10, după ne-am dat autogol. Nici măcar nu mai știu. Jucăm cu echipe care nu reușesc să ajungă la poartă și noi le facem cadouri. Cu Botoșani am făcut la fel, două greșeli mari individuale. Acum am făcut la fel.

E greu să joci așa, nu putem să ne batem la campionat, la podium, în condițiile în care facem atâtea greșeli personale. Când începem de la 1-0, am avut o reacție bună am marcat, după a venit a 2-a gafă. În a 2-a repriză ei s-au apărat destul de bine”, a declarat Angelescu.

Trupa lui Bergodi ocupă locul 8 în Liga I

Prima înfrângere din acest sezon a picat greu echipei lui Bergodi. După două egaluri și o victorie în primele 3 etape, Acționar la Rapid, Victor Angelescu caută soluții pentru a redresa echipa.

“Am avut ocazii dar, e greu să tragi concluzii când toate golurile le luăm prostește. Dacă am luat bătaie e clar că am scăzut în calitate. Când mă uit per total am avut un joc bun în primele 3 etape. Au fost și schimbări în echipă, dar nu sunt mulțumit.

Nu o să reușim dacă continuăm să facem aceleași greșeli. Sunt dezamăgit pentru că am jucat cu echipe cu care trebuia să câștigăm. I-am făcut mari pe toți de la jumătatea clasamentului în jos. Nu cred că poți să spui ca un prim 11 e mai bun sau mai rău.

Toți joacă la Rapid și trebuie să performeze. Asta este. Suntem departe de obiectiv. Am făcut un meci prost. Punctele sunt importante, dar nu foarte relevante după primele 4 etape. Trebuie să eliminăm erorile personale, urmează adversari mai puternici. Dacă cu echipele slabe se apropie de poartă de două ori și dau două goluri, nu avem cum să emitem pretenții la titlu sau la primele 3″, a declarat Angelescu.

Rapid are șansa să revină în formă în etapele ce urmează. Petrolul, Farul și U Craiova 1948 sunt viitoarele adversare ale giuleștenilor. Cu 5 puncte după primele 4 etape, echipa lui Bergodi trebuie să tragă tare pentru a rămâne în cursa pentru tilu.

