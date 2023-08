Bergodi își face „mea culpa” după FC Voluntari – Rapid 2-1: „E vina mea!”

Antrenorul giuleștenilor a explicat motivul pentru care a făcut cinci schimbări față de ultimul meci din campionat, însă a spus că elevii săi au făcut greșeli personale, motiv pentru care au pierdut confruntarea cu ilfovenii.

Cristiano Bergodi își face „mea culpa” după FC Voluntari – Rapid

Cristiano Bergodi și-a făcut „mea culpa” după înfrângerea suferită de , spunând că el este principalul vinovat pentru înfrângerea suferită de giuleșteni: „Am făcut un meci slab!

Am greșit multe pase, n-am ajuns în careu, iar ultima pasă a fost greșită. N-a fost un meci reușit, eu sunt primul vinovat și gata, nu vorbesc despre alți jucători.

Puteam face mai bine, am vrut să dau șanse și altor jucători, dar Voluntari s-a apărat bine în ultimii treizeci de meciuri și asta a fost. Eu sunt vinovat, pentru că eu sunt antrenorul!”.

„Trebuie să îmbunătățim anumite lucruri!”

„Am vorbit cu băieții, trebuie să îmbunătățim anumite lucruri, dar nu e corect față de băieți să vorbesc despre ei acum. N-am intrat conectați, am primit un șut și a intrat în poartă.

La fel s-a întâmplat și cu Botoșani, au fost două greșeli și am primit două goluri, trebuie să schimbăm niște lucruri, pentru că avem nevoie.

Am făcut un meci slab din punct de vedere tehnic, am greșit multe pase și n-am reușit să îi desfacem. Golul lor de la început a fost un duș rece, dar am egalat bine după.

Am crezut că va merge mai bine, însă n-am reușit să schimbăm soarta meciului. Horațiu e un jucător bun, un portar care se antrenează bine, a greșit, dar trebuie să aibă siguranță și încredere”, a .

„Poate că eu n-am fost inspirat astăzi. Nu mă pune pe gânduri începutul sezonului, am început cu ambiție, era important să câștigăm, că dacă am fi câștigat, urcam pe locul doi.

Trebuie să facem ceva, știu ce avem de făcut, pentru că începutul e slab. Nu știu dacă cei care au venit acum pot să joace sau nu. Trebuie să îi vedem. Jucătorii trebuie să conștientizeze că trebuie să dăm mult mai mult.

Trebuie să dăm mult mai mult. Suporterii nu au răbdare, dar eu încerc să-mi fac treaba și să câștig următorul meci. E presiune, e normal!”, a mai spus antrenorul Rapidului.