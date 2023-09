Dinamo în etapa cu numărul 10 din SuperLiga. „Câinii” au ajuns la trei înfrângeri consecutive fără gol marcat, iar presiunea exercitată de suporteri în jurul clubului a crescut.

Dennis Politic, resemnat după Dinamo – Farul 0-2: „Am luat golurile prea ușor”

Dinamo a primit șapte goluri în ultimele trei partide fără să marcheze. Clubul din Ștefan cel Mare a coborât pe locul 13 în clasament, cu doar 8 puncte adunate în 10 partide. Dennis Politic, titular contra campioanei, consideră că Dinamo ar fi putut obține mai mult de la această partidă.

„Suntem evident foarte supărați după acest meci. Este a treia înfrângere la rând. Nu meritam să pierdem în această seară, am avut mult mai multe șanse decât ei. Am luat golurile prea ușor. La primul gol, Amzăr mi s-a părut că a fost împins, puteam să avem un penalty în a doua repriză, dar nu mai contează. Trebuie să continuăm să muncim, să rămânem uniți și să strângem rândurile.

Ne lipsește un pic de concentrare în fața porții, un pic de calitate. De asemenea, un pic de noroc. Am avut și eu șanse, dar și colegii mei. Nu putem folosi asta ca o scuză (n.r. gazonul). Și ei au jucat pe același teren, care nu a fost ideal. A fost destul de greu, dar din păcate ei au luat cele trei puncte”, a declarat Dennis Politic.

Conflict Burcă – Politic la Dinamo? „E treaba lui Mister!”

Dennis Politic a fost scos de pe teren de Ovidiu Burcă în minutul 72. a avut un schimb de replici cu antrenorul la marginea terenului. Deși a fost cel mai periculos jucător al „câinilor”, Burcă a luat decizia de a-l înlocui pe Politic în urma epuizării fizice.

Totuși, decizia de a-l scoate de pe teren l-a nemulțumit pe Dennis Politic care a fost surprins vizibil nemulțumit de camerele TV. Ahmed Bani i-a luat locul în teren jucătorului de 23 de ani.

„Nu este absolut nimic. Mister ia deciziile, nu a fost nimic negativ. Eu doar îmi doream să continui pentru a-mi ajuta echipa. Eram într-un moment al meciului în care puneam presiune pe ei, am avut multe ocazii. Am fost puțin supărat că am fost scos, dar nu este nicio problemă.

Nu-mi datorează nicio explicație, pur și simplu a simțit nevoia să mă scoată și pentru că a fost terenul greu probabil. După faza șutului am avut un cârcel la piciorul stâng și a considerat că trebuie să mă scoată”, a mai spus Dennis Politic.

Fanii lui Dinamo au răbufnit: „Presiunea este mare aici”

Suporterii „alb-roșiilor” încep să-și piardă răbdarea, iar la partida cu Farul, mai mulți jucători din Ștefan cel Mare au fost apostrofați de fani. Dennis Politic îi înțelege pe suporteri și consideră că frustrarea este mare, din cauza eșecurilor.

„Suntem foarte dezamăgiți. Pe această cale vreau să le mulțumesc suporterilor care continuă să fie lângă noi și să ne susțină. Nu trebuie să ne dezamăgească lucrul acesta, îi înțelegem și pe ei, frustrarea este mare, presiunea este mare când ești la Dinamo.

Sunt de înțeles lucrurile acestea. Nu avem ce face decât să mergem înainte cu capul sus și cu multă muncă”, au fost cuvintele lui Politic.