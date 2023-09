Dinamo – Farul, în etapa 10 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Dinamo – Farul are loc vineri, 22 septembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 10-a din SuperLiga. Este partida a două echipe aflate vădit în criză de formă și, evident, de rezultate, care ocupă locurile 13, cu 8 puncte și respectiv 11, cu o lungime mai mult. Farul are o victorie în cinci etape, restul sunt eșecuri, Dinamo nu a mai învins de trei partide, luând un singur punct.

Unde se joacă meciul Dinamo – Farul, în etapa 10 din SuperLiga

Confruntarea Dinamo – Farul se desfășoară vineri, 22 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în etapa a 10-a din SuperLiga. „Câinii” ar fi vrut ca partida să aibă loc pe Arena Națională, unde au jucat contra lui FC U Craiova 1948, dar nu se poate, deoarece arena este din nou închisă pentru un festival de muzică. În București nu există decât varianta Arcul de Triumf, dar antrenorul Ovidiu Burcă e nemulțumit de această soluție, ca urmare a calității scăzute a gazonului.

Au încercat să mute partida la Târgoviște, dar au primit răspuns nefavorabil din partea clubului Chindia. Nici varianta Rapid nu a avut mai mulți sorți de izbândă. Gică Hagi a propus ca jocul să aibă loc la Ovidiu, fapt de neacceptat în mod logic de Dinamo.

Însă, cu timpul trecând implacabil, Dinamo trebuie să accepte Arcul de Triumf, altfel regulamentul prevede, dacă nu găsește stadion, pierderea meciului la masa verde cu 3-0. serioasă și în acest meci.

Cine transmite la TV partida Dinamo – Farul

O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București, vineri, 22 septembrie, va fi o întoarcere în timp cu o lună în urmă, pentru că vom avea temperaturi foarte ridicate preț de câteva zile. Vor fi nu mai puțin de 32 de grade la orele amiezii, cerul va afișa un soare strălucitor, ca de reclamă, până la apus, iar umbrela se va dovedi un accesoriu nefolositor. Va conduce acest meci Szabolcs Kovacs din Carei, fratele celui considerat la UEFA și FIFA drept cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs.

Ce absențe sunt în întâlnirea Dinamo – Farul

Antrenorul „câinilor”, după ce reușise, la un moment dat, câteva rezultate bune. El admite că Dinamo va avea un meci foarte greu cu Farul pentru că și dobrogenii au probleme și vor să iasă cât mai repede din ele. Burcă nu îi are la dispoziție pe mijlocașul spaniol Iglesias și pe atacantul Bordușanu.

Gică Hagi crede că lucrurile nu stau chiar atât de rău la Dinamo și că . Hagi promite fanilor că echipa sa va începe ascensiunea după ce, urmare a prezenței inclusiv în Europa o bună perioadă de timp, Farul a sacrificat deliberat câteva partide, în speranța unui tun financiar în cazul pătrunderii în grupele Conference League, obiectiv ratat la ultimul meci din play-off. Nu are absențe la acest joc și foarte probabil va acorda minute și ultimului venit, armeanul Grygorian.

Cote la pariuri pentru jocul Dinamo – Farul

Echipa favorită a caselor de pariuri la acest meci între două formații aflate în evidentă derivă este cea constănțeană. Oamenii lui Hagi au cotă 2,00 la victorie, iar „câinii”, pentru a mai aduce o nouă neplăcere campionilor României, au cotă de 3,80 la victorie. Șansă dublă „X2” are cotă 1,25, iar șansă dublă „1X” are cotă de 1,85. Un gol marcat de oaspeți are cotă modică, de numai 1,22, iar o reușită a lui Dinamo are cotă 1,60.

De la rebranduirea clubului constănțean din fuziunea Farului cu Viitorul Constanța s-a jucat un singur meci, în 2022, pe terenul lui Dinamo. Era acea perioadă vitregă, cu un lot alcătuit aproape din juniori, după gravele probleme finaciare care au lovit ca un taifun și au dus, firește, la retrogradare. Atunci Farul s-a impus la pas, doar cu 2-0, pentru că a ratat enorm, altfel scorul ar fi ajuns la cel puțin cinci lungimi diferență.