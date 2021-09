Congresul PNL se ține cu 5.000 de oameni în baza unui truc juridic. Stolojan: „Nu este prevăzut expres în hotărârile de Guvern”

Theodor Stolojan, președintele comisiei de organizare a Congresului PNL, a afirmat, într-o declarație pentru FANATIK, că liberalii vor putea să-și desfășoare congresul întrucât acest gen de evenimente nu este prevăzut expres ca având interdicții în recentele acte normative emise de către Guvern.

În mod normal, la rata de infectare din Capitală, de peste 2,5‰, niciun eveniment public nu ar putea să se desfășoare cu mai mult de 2.500 de participanți, însă lipsa menționării explicite a reuniunilor politice le-a oferit liberalilor portița prin care să ocolească restricțiile.

În schimb, Theodor Stolojan dă garanții că la Congres nu vor participa decât delegații care au certificatul verde, existența acestuia fiind verificată chiar de două ori: o dată la plecarea fiecărei delegații județene și a doua oară în intrarea la Romexpo, acolo unde se va desfășura evenimentul.

Aviz special pentru Congresul PNL

Întrebat dacă există posibilitatea ca evenimentul să fie amânat sau să se țină cu un număr mai mic de participanți, Stolojan a răspuns: „Doar în cazul unei dispoziții date de către Ministerul de Interne, de la Departamentul pentru Situații de Urgență.”

Potrivit liberalului, PNL are deja un aviz primit săptămâna trecută de la CNSU și a cerut reînnoirea acestuia. Organizarea Congresului cu 5.000 de participanți are loc pentru că în niciuna din cele două Hotărâri de Guvern din aceast lună prin care s-a stabilit modalitatea de intrarea în vigoare a restricțiilor nu se face vreo referire explicită la congresele partidelor politice. Stolojan spune că ar putea fi interpretate aceste HG-uri pentru a vedea ce prevederi se aplică pentru un Congres, însă liberalii ar merge „pe exactitate”.

„Noi avem o aprobare dată săptămâna trecută și am făcut din nou o intervenție pentru că evenimentele de care ne ocupăm noi – Congresul – nu sunt trecute absolut în nicio hotărâre de Guvern, nicăieri în mod expres. Ele pot fi doar interpretate, la fel ca la un concert sau mai știu eu ce, dar lucrurile merg pe exactitate. Nu este prevăzut în hotărâre, am cerut în mod expres. Deci avem un aviz, o aprobare dată săptămâna trecută și sigură că am reînnoit această procedură”, a precizat Theodor Stolojan.

Certificatul verde, obligatoriu pentru delegați

Acesta a adăugat că s-au luat măsuri de prevenire a infectării cu Covid-19, astfel că vor participa doar delegații care au certificatul verde. „Vor avea dublu control. La plecare din județ răspund președinții de organizații județene, deci au responsabilitatea ca niciun un delegat să nu plece din județ dacă nu are asupra lui unul dintre cele trei forme care-s prevăzute: vaccinare, teste, trecerea prin boală. Sigur că se face control și la intrarea în pavilion și acest lucru este valabil și pentru presă. Nici presa nu va putea intra fără aceste dovezi”, a mai spus Stolojan.

Numai că avizul pentru Congresul PNL vine de la un organism, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care funcționează în subordinea guvernului condus de către , unul dintre cei doi candidați la șefia PNL care se pune în joc pe 25 septembrie. Practic, Cîțu a dat dezlegare la Congresul în care candidează Cîțu.

Există două acte normative care ar fi putut influența condițiile de desfășurare a Congresului din 25 septembrie, două hotărâri al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, adoptate apoi prin Hotărâre de Guvern. Dacă liberalii nu ar fi recurs la pretextul că aceste acte nu menționează explicit congresul, ar fi trebuit fie să restrângă numărul de participanți, fie să amâne evenimentul cu totul.

„Concertul” de la PNL ar fi trebuit limitat la 2.500 de participanți

Primul act normativ este din 9 septembrie care vizează situația în care rata de incidență dintr-o localitate este între 2 și 3‰, calculată pe ultimele zile. Este situația în care se găsește Capitala în momentul de față.

„La nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale să fie permisă cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție, doar dacă participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății”, se arată HCNSU 67.

Astfel, presupunând că un congres al unui partid politic ar putea fi asimilat unui „festival public/ privat”, participanții la reuniunea PNL ar fi trebuit înjumătățiți, de la 5.000 la 2.500. Singura variantă ca toți delegații să fie prezenți este ca fiecare să fie vaccinat și să fi trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare ceea ce ar însemna că nu mai sunt admiși cei care vin doar cu testul negativ. Practic, eventualii antivacciniști din rândul delegaților trimiși la Congres nu ar fi fost admiși la lucrări.

Chiar un oficial guvernamental, subprefectul Capitalei Antonela Ghiță, a declarat, încă de sâmbătă, că liberalii nu-și pot ține congresul cu 5.000 de persoane. „Astăzi, pentru că avem 2,33 la mie, condiţiile de desfăşurare a unui astfel de eveniment înseamnă 2.500 de persoane maxim în interior care au dovada vaccinării, testului PCR negativ sau trecerii prin boală sau peste 2.500 de persoane, doar dacă toate persoanele sunt vaccinate şi au trecut 10 zile de la schema completă de vaccinare”, preciza subprefectul Ghiță.

Rata infectării în București, în continuă creștere

Acest scenariu este valabil în condițiile în care situația epidemiologică din București nu se va înrăutăți atât de tare încât rata infectării în oraș să treacă de 3‰ până sâmbătă acest prag. Însă ritmul în care care crește numărul infectărilor face greu de crezut că nu va fi atins. Potrivit raportării de vineri a Grupului de Comunicare Strategică, rata în București era de 2,05‰ pentru ca sâmbătă să ajungă la 2,33‰. Deși numărul de cazuri noi în weekend este de obicei mai redus pentru că se fac mai puțin teste, a crescut și în raportarea de duminică, ajungând la 2,44‰, pentru ca luni să fie de 2,57‰. Astfel rata a crescut cu jumătate de punct în numai trei zile, iar dacă ritmul se menține, pragul de 3‰ va fi atins joi.

Dacă se atinge pragul 3‰, scenariu foarte probabil, regulile se schimbă radical, iar PNL nu ar fi putut justifica din punct de vedere legal ținerea Congresului cu 5.000 de delegați. Această situație a fost reglementată prin din 16 septembrie. Plafonul a fost scăzut de la 2.500 la 1.000 de participanți. De asemenea, devine problematică încadrarea congresului printre „spectacole, concerte, festvaluri publice și private sau alte evenimente culturale”, întrucât Hotărârea stabilește mult mai riguros tipurile de evenimente pentru care se introduc restricții.

În nicio variantă, numărul delegaților nu ar putea fi menținut la 5.000, ba chiar ar putea să scadă și sub 1.000. Congresul principalului partid de guvernământ ar putea fi asimilat și unui eveniment privat în spațiu închis, precum nunțile sau botezurile, dar ar atunci numărul maxim ar fi de numai 200. Liberalii ar putea susține că un partid este persoană juridică de drept public, deci congresul nu ar putea fi socotit eveniment privat. Însă alternativa este încă și mai rea pentru PNL, în eventualitatea în care Congresul ar fi asimilat unei conferințe, caz în care plafonul este fixat la 150.

Interpretări restrictive ale deciziilor CNSU

Deja sunt voci din mediul juridic care susțin că reuniunea PNL nu se poate desfășura în mod legal cu mai mult de o mie de participanți. „Juridic, Congresul este un eveniment privat în spaţiu închis (Romexpo) la care pot participa doar maximum 200 de persoane şi asta doar dacă toţi au certificat verde. Dacă îl vor considera conferinţă în spaţiu închis, pot fi maximum 150 de participanţi, iar dacă îl vor considera alt eveniment cultural în spaţiu deschis, (să zicem pe stadion) pot participa maxim 1.000 de persoane cu certificat verde”, a scris pe Facebook avocatul Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

În cel mai bun caz, în care Congresul PNL ar fi fost ținut cu maximum 1.000 de participanți, printre aceștia ar fi trebuit incluși și membrii staffului tehnic care se va ocupa de aspectele logistice ale evenimentului, precum și ziariștii, invitații etc. Asta înseamnă că mai bine de 80% dintre delegați ar fi trebuit epurați de pe lista participanților. În aceste condiții, nu mai surprinde faptul că premierul Florin Cîțu a cerut o dispensă de la CNSU pentru Congresul PNL, deși regulile stabilite de Comitet au fost aprobate chiar de către guvernul său.