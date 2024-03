Congresul PPE de la București poate aduce România în spațiul Schengen cu drepturi depline. Anunț de ultimă oră al lui Nicolae Ciucă

Familia creștin-democrată europeană se reunește la București, în cadrul Congresului PPE (Partidul Popularilor Europeni). În cadrul unei conferințe comună cu președintele PPE, Manfred Weber, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că în documentul final al reuniunii va exista solicitarea ca România să devină membru deplin al spațiului Schengen.

Ciucă: „Nu va fi doar o declarație prietenoasă”

Președintele , Nicolae Ciucă, a precizat, marți, că documentul final al Congresului PPE va conține și solicitarea ca țara noastră să devină membru cu drepturi depline al spațiului Schengen, adică și cu , nu numai cu spațiul maritim și aerian.

„Ceea ce doresc să subliniez este că nu va fi vorba doar despre o declaraţie prietenoasă, ci va fi o cuprindere în documentul final al Congresului prin care se solicită ca România să devină membru cu drepturi depline, respectiv şi cu frontiera terestră a spaţiului Schengen”, a declarat Ciucă, în cadrul unei conferințe de presă comună cu liderul PPE, Manfred Weber, potrivit

România, a spus Ciucă, și-a făcut de mult temele și îndeplinește condițiile pentru a fi membru cu drepturi depline în spațiul european de liberă circulație.

„Mai mult decât atât, sunt măsuri în derulare prin care nu facem altceva decât să întărim tot ceea ce înseamnă siguranţa frontierelor României, al spaţiului Schengen, siguranţa frontierelor UE.

Ca atare, nu cred că discutăm de compromisuri, ci este vorba de o realitate pentru că despre asta vrem să discutăm şi am discutat tot timpul: suntem membri ai unei familii politice de centru-dreapta care promovează tot ce ţine de acest atribut al libertăţii, libertatea de mişcare trebuie să fie inclusiv pentru românii care ies din ţară sau care se întorc”, a spus liderul PNL.

Congresul PPE, „un semn de recunoaștere a importanței PNL”

Nicolae Ciucă a mai declarat că organizarea Congresului PPE la București este un „semn de recunoaștere” a importanței pe care o are PNL în cadrul familiei Popularilor Europeni.

„Mă bucur foarte mult că am primit această decizie ca Partidul Popular European să desfăşoare în următoarele trei zile Congresul PPE aici, la Bucureşti. Este un semn de recunoaştere a importanţei pe care PNL o are în interiorul familiei Popularilor Europeni, în familia de centru-dreapta a politicii europene şi, în acelaşi timp, este un semn de recunoaştere a relevanţei pe care România o are pentru tot ceea ce înseamnă solidaritatea, unitatea şi măsurile, deciziile care vor fi luate pentru viitorul Europei”, a spus el