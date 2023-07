Connect-R lansează o nouă carte. Ce poveste specială stă în spate: ”E despre singurătate”

Connect-R este de departe unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Dincolo de pasiunea pentru muzică însă, acesta se pare că adoră să și scrie, dovada clară fiind chiar primul volum autobiografic lansat de artist.

Connect-R lansează o nouă carte

Connect-R a lansat în luna mai prima lui carte. Acolo, Mai mult de atât, artistul a povestit și despre relația sa cu divinitatea, dar și cât de mult l-a ajutat credința.

ADVERTISEMENT

În total, 3.000 de exemplare s-au vândut. Nu puțini au fost cei care au avut șansa să îl cunoască pe Connect-R dintr-o cu totul altă manieră. Iar cei care se așteptau la o continuare, ar fi bine să știe că aceasta nu va urma.

Connect-R a dezvăluit într-un interviu recent că nu va lansa și volumul al doilea. Pe de altă parte, el deja se pregătește pentru o nouă carte, care va fi însă o cu totul altă poveste, cu mult mai emoționantă.

ADVERTISEMENT

Cea de a doua carte a lui Connect-R nu va fi o autobiografie, ci o carte ”despre singurătate”, spune el. Artistul a ales deja și titlul, care, în opinia lui, este mai mult decât sugestiv. „Când ceasul bate Tik Tock”, este numele noii sale cărți.

Despre ce va fi noul volum lansat de artist

„S-au dat deja 3.000 de exemplare și cred că primul stoc mai are în jur de 1.000. Și sperăm să facem și stocul al doilea, că așa ar fi normal. Nu, nu urmează și volumul al doilea. Următoarea carte are o altă poveste. Nu, nu are nicio legătură cu autobiografia.

ADVERTISEMENT

Va fi o carte despre singurătate, de fapt, despre însingurare și are un titlu mai mult decât sugestiv și anume „Când ceasul bate Tik Tock”. Tocmai, pentru că am reușit să fac diferența între singurătate și însingurare. Nu sunt singur, nu sunt însingurat, în niciun caz”, a povestit Connect-R, într-un interviu acordat pentru Xtra Night Show.

Menționăm faptul că

ADVERTISEMENT

Tot ceea ce nu a avut curaj să spună vreodată public se regăsește în acea carte. De la detalii despre căsnicia cu Misha, până la viața personală, dar și cea profesională. Chiar artistul povestea că întreg volumul este ”mai mult decât o spovedanie”.