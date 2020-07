Constanţa va avea un stadion modern! Cât costă noua arenă de la malul Mării Nerge

Fotbalul din România nu are rezultate în competițiile europene, însă se poate lăuda la capitolul stadioane. Arena Farului ar putea deveni unul dintre cele mai moderne stadioane din România după investițiile care se vor face la malul Mării Negre.

Constanța este un oraș de tradiție în sportul românesc, dar a avut de suferit în ultimul timp pentru că nu a existat infrastructură. Arena echipei Farul una dintre favoritele echipei naționale a României nu se află într-o stare prea bună.

Orașul Constanța va avea o arenă nouă. 15 mii de locuri va avea stadionul. Câțiva ani va dura modernizarea arenei care va face parte dintr-un complex sportiv și se vor investi peste 500 de milioane de lei.

Primarul Constanţei a anunţat construirea unui nou stadion

Primarul Constanței, Decebal Făgădău, a fost cel care a prezentat proiectul pentru complexul sportiv de cinci stele care se va face în oraș.

”Noul complex sportiv, care va fi construit pe locul actualei baze, va cuprinde un stadion de fotbal cu o capacitate de 15.000 de locuri, teren de antrenament, un stadion de rugby cu 5.000 de locuri, o arenă centrală de tenis de câmp cu 4.500 de locuri, o arenă secundară plus mai multe terenuri de tenis de câmp, un centru administrativ, cu locuri de cazare, spații de pregătire și de recuperare pentru sportivi, zonă de promenadă și un mic parc”, potrivit fcfarulconstanta.ro.

”Acesta este cel mai important obiectiv, aici bate inima sportului constănțean. Ne-am chinuit să aducem baza sportivă acasă, pentru că nu aparținea orașului și am reușit.

Ne-am propus să investim pe toate palierele, în sportul de performanță și în cel de masă, să premiem sportivii și antrenorii. Sunt multe lucruri de făcut, dar mă aștept ca mulți copii ai constănțenilor să vină către sport. Este extrem de important să investim și în infrastructură, lumea are așteptări de pe azi pe mâine, dar nu poți face dintr-odată ce nici măcar nu a fost îngrijit timp de 30 de ani.

În parteneriat cu FC Farul, cu Tibi Curt, care este aici, de față, am început în urmă cu ceva timp să facem curățenie. Am scos din acestă bază zeci de camioane de gunoi, s-a muncit pe brânci și am adus la lumină stadionul”, a spus Primarul Municipiului Constanța.

”Avem alocată suma pentru proiectul de fezabilitate și suntem pe lista de sinteză a Companiei Naționale de Investiții. Le vom preda un proiect la cheie. Va fi un parcurs lung și greu.

Statul român datorează mult Constanței, România datorează mult Constanței, măcar din punct de vedere sportiv. Toată contribuția Constanței la sportul românesc trebuie să se întoarcă. Este foarte bine că s-au făcut stadioane în alte orașe, dar e timpul să se facă și în Constanța un asemenea complex sportiv”, a adăugat Decebal Făgădău.

De asemenea, și stadioanele Ghencea, Rapid și Arcul de Triumf sunt aproape gata după ce au fost construite de la zero. Totodată, arena Utei este realizată, iar Timișoara spune că se vor realiza alte stadioane.