Constantin Budescu a plecat în Arabia Saudită: „Am făcut 1000 de foi”

Constantin Budescu are numai de câștigat după transferul în Arabia Saudită, transformându-se într-o “mașină” de bani după contractul încheiat cu echipa Damac. Salariul fostului jucător de la Astra este de 150.000 de euro pe lună, cu mult peste ce câștiga în Liga 1.

Talentatul mijlocaș ofensiv, Constantin Budescu, a semnat pe o perioadă de 1 an și jumătate cu Damac FC, ocupanta penultimului loc din campionatul Arabiei Saudite.

Damac FC a obținut 13 puncte în 17 etape disputate și speră ca printr-o serie de transferuri să schimbe soarta din clasament. Constantin Budescu poate debuta imediat în campionat, în meciul contra celor de la Al-Hilal.

Constantin Budescu, mașină de bani la arabi: „Am făcut 1000 de foi”

“Este grea despărțirea de Astra, dar n-avem ce face. Nu știu dacă e trist ce se întâmplă la Astra, dar e o situație delicată, sper să se rezolve problemele. Am contract pe un an și jumătate, nu știu ce va fi.

Mă bucur că sunt apreciat în zona aia. M-au dat peste tot transferat, dar am plecat în ultimele minute. Am făcut aici 1000 de foi, am tot. Pot să joc, nu stau în carantină. Merg să fac vizita medicală și sper să joc cât mai repede”, a declarat Constantin Budescu.

Singura discuție pe tema plecării lui Budescu în Arabia Saudită a fost provocată de impresarul Cristian Hossu, care susține că a fost exclus de la negocieiri. Constantin Budescu nu ia în seamă acest motiv și declară că este liniștit cu privire la decizia pe care a luat-o: “Dacă ies toți și zic că vor bani, e treaba lor, mă bucur că fac un pic de publicitate și altora”, a spus fotbalistul în momentul plecării spre Arabia Saudită.

Nicolae Dică, rezervat în legătură cu decizia lui Budescu

Nicolae Dică rămâne rezervat în legătură cu decizia lui Constantin Budescu de a alege Arabia Saudită ca și destinație. Acesta consideră că fostul jucător al Astrei putea alege un alt campionat, însă, partea financiară a contat decisiv.

“Cred că era mai bine pentru echipa națională ca Budescu să rămână aici. Dacă joacă acolo meci de meci și face treabă bună, putem să-l luăm în calcul și pentru echipa națională. Pentru mine era bine să fie aici că îl aveam în vizor mai aproape, îl mai vedeam la antrenamente.

El a avut evoluții bune și în ultimele jocuri o făcea mai bine. Mă așteptam să plece în Turcia, la Dan Petrescu. Da a plecat pe bani buni, e un tip care a avut noroc de bani în carieră până acum”, a declarat Nicolae Dică la Telekom Sport.

