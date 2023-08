Constantin Budescu, one-man show cu Helsinki: „O calificare, egală cu titlul”

Farul a reușit să revină după ce a fost condusă cu 0-1 și a făcut un pas important pentru calificarea în grupele UEFA Europa Conference League. Jucătorii „marinarilor” au tras concluziile .

Jucătorii lui Hagi, ușurați după Farul – HJK Helsinki 2-1: „Mergem acolo la ei să câștigăm”

Constănțenii au tremurat după ce finlandezii au deschis scorul pe finalul primei reprize după o gafă a lui Mario Aioanei, însă .

Louis Munteanu e extrem de încrezător după prima manșă și știe de ce Farul a reușit să întoarcă soarta partidei: „O victorie meritată. Mergem acolo la ei să câștigăm. Poate au căzut fizic și mister a făcut niște schimbări senzaționale și a schimbat total meciul”.

„Marinarii” nu se tem că vor juca pe o suprafața artificială în Finlanda și și-au luat măsuri: „O să ne pregătim pe sintetic, suntem profesioniști și mergem acolo să câștigăm. Eu zic că am făcut un meci bun și în prima repriză, dar nu am reușit să îi desfacem”.

Introdus pe teren doar în repriza a doua, mijlocașul împrumutat de la AC Fiorentina a explicat cum se simte din punct de vedere fizic: „Încă nu sunt 100%. O să pun la punct cu antrenamentele dar sunt fericit cum am jucat în seara asta”.

Munteanu crede că Farul ar fi fost impatabilă cu un atac format din Budescu și Alibec: „Era ceva de vis, dar Denis a plecat. Îi doresc baftă și sper să mai jucăm împreună. Acum cu Budi, cu Riva, avem un atac bun”.

Dragoș Nedelcu, pe aceeași lungime de undă cu Louis Munteanu: „I-am dominat fizic din minutul 60 și Budescu a făcut diferența”

Dragoș Nedelcu răsuflă ușurat după ce Farul a câștigat pe final cu Helsinki: „Un meci greu, o echipă bună, campioana Finlandei. Mă bucură că am reușit să demonstrăm că suntem o echipă bună și am revenit. Am luat o opțiune pentru calificare”.

Mijlocașul a remarcat și jocul excelent al lui Budescu, care a dat mai multe pase magistrale și a creat panică în defensiva nordicilor: „Cred că i-am dominat fizic și pregătirea a făcut diferența din minutul 60. Am stat mai mult în jumătatea lor și apoi Budescu a făcut diferența.

Avem timp să ne refacem și să pregătim meciul cu Craiova, pentru că suntem un pic în urmă în campionat”, a spus și mijlocașul după 2-1 cu HJK Helsinki, la .

Constantin Budescu, spectacol total cu finlandezii: „Am zis tot timpul că îmi place să joc pentru suporteri”

Constantin Budescu nu e mulțumit după victoria cu Helsinki: „Un meci frumos, ne bucurăm că am câștigat. Era mai bine dacă nu primeam acest gol, dar poate că ne-a trezit. Am mai avut ocazii să marcăm, din păcate n-am reușit.

Mijlocașul ofensiv a făcut spectacol cu driblingurile și pasele sale: „Este bine că am câștigat. Ce mănânc? Ce mâncăm cu toții pe aici, nu am un meniu special sau diferit. Am zis tot timpul că-mi place să joc pentru suporteri, de plăcere. Aici asta facem, încercăm să facem în fiecare zi la antrenament”.

Pentru „Budi” accederea în grupele Conference League ar fi egală cu titlul de campion: „Mai avem un meci, n-am câștigat nimic. Trebuie să luptăm în continuare și să jucăm la victorie în meciul de la ei. Cu siguranță am intra în istorie, ca să zic așa.

Asta vrem să facem, să ne calificăm în grupe. Am avut meciuri destul de dificile, dar o calificare ar fi egală cu un campionat. Trebuie să adunăm puncte și în campionat pentru că avem destule înfrângeri”.