Constantin Enceanu, panicat de cutremurul de marți. Ce a făcut cântărețul când a văzut că se mișcă întreaga casă

Constantin Enceanu, panicat de cutremurul de marți

Constantin Enceanu a fost unul dintre multele

Artistul a povestit că se afla acasă când a început seismul și a observat cum se mișcă ghiveciul cu flori. După ce a crezut inițial că este vorba doar de un tramvai care a trecut prin fața clădirii, artistul și-a dat seama că era vorba de un cutremur!

Când și masa din casa lui a început să se miște, artistul și-a dat seama că ceea ce se petrece, de fapt, este un cutremur, dar a decis să nu reacționeze.

Motivul din spatele acestei decizii a fost pentru a nu o panica pe soția lui, care oricum este mai fricoasă și deja se speriase când a văzut că se mișcă masa cu totul.

Constantin Enceanu a simțit că seismul a avut o intensitate mare

De asemenea, Constantin Enceanu a mai povestit că a resimțit destul de puternic cutremurul și crede că a avut o intensitate destul de mare. Artistul a avut dreptate în acest sens, pentru că cutremurul de marți a fost de 5,7 pe Richter.

”La un moment dat am văzut că se mișcă ghiveciul cu mușcate. Inițial am crezut că trece un tramvai pe lângă clădire, dar când am văzut că începe să miște și masa mi-am dat seama că este cutremur.

N-am reacționat pentru că nu am vrut să îmi sperii soția pentru că ea e mai panicoasă. Era deja speriată când a văzut că se mișcă masa. Eu am stat foarte calm. Cred că a fost de intensitate destul de mare.”, a declarat Constantin Enceanu la Antena Stars.

, în județul Gorj, dar s-a simțit și în București. Seismul a fost urmat de numeroase replici mai mici ca intensitate, de 3,4, 3,5, 2,8 și 4,2.