Continuă problemele financiare la Barcelona! Catalanii au datorii de 180 de milioane de euro către alte cluburi

Vicecampioana Spaniei a încercat să își mai revină din punct de vedere financiar în această vară, reușind să facă mai mulți pași în demersul ei, însă lucrurile sunt departe de a fi rezolvate.

Barcelona, datorii de 180 de milioane de euro către alte cluburi

Dacă la finalul lunii iunie, de 126.000.000 de euro către 19 cluburi, acum, jurnaliștii iberici de la publicația Sport au mai adăugat alte datorii către alte cluburi, iar suma a ajuns la 180.000.000 de euro.

Cele mai mari datorii ale catalanilor sunt Frenkie De Jong, adus de la Ajax Amsterdam, Philippe Coutinho, adus de la Liverpool, pentru Ferran Torres, adus de la Manchester City, Miralem Pjanic, adus de la Juventus și Emerson Royal, adus de la Ponte Preta.

Cele mai mari datorii ale catalanilor către alte cluburi:

Ferran Torres – 51.900.000 de euro către Manchester City

Emerson Royal – 48.000.000 de euro către Ponte Preta

Miralem Pjanic – 36.600.000 de euro către Juventus

Frenkie De Jong – 32.000.000 de euro către Ajax

Philippe Coutinho – 14.600.000 de euro către Liverpool

Sergino Dest – 10.600.000 de euro către Ajax

Neto – 9.500.000 de euro către Valencia

Arthur – 7.500.000 de euro către Gremio

Trincao – 5.000.000 de euro către Braga

Pablo Torre – 5.000.000 de euro către Racing Santander

Jean-Clair Todibo – 400.000 de euro către Toulouse

Nelson Semedo – 300.000 de euro către Wolves

„Clubul are o putere enormă de a atrage capital”

, este încrezător în forțele echipei de a atrage capital și de a depăși problemele financiare: „Când am ajuns, nu am putut plăti salariile pentru luna mai. Entitățile economice nu și-au mai primit ratele de 3 luni. Eram aproape morți. Când am ajuns, am reușit să revigorăm clubul, am restructurat clubul și datoria lui.

Acționarii au injectat bani, ceea ce nu se poate pentru un club ca al nostru. Dar sigur că clubul nu va aparține niciodată unui proprietar terță parte. Clubul va aparține mereu socios”.

„Nu suntem responsabili pentru managementul trecut. Avem aceste oferte economice care sunt opțiuni de îmbunătățire a situației economice, de a rămâne proprietari ai clubului.

Pot să anunț că joi, dacă votați pentru, vom lansa aceste oferte economice. Asta înseamnă că vom avea o sumă netă pozitivă, vom avea o rată normală de îndatorare și vom putea transfera jucători pentru a fi competitivi”, spunea Joan Laporta în vară.