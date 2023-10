Contre după prestațiile lui Compagno la FCSB: “Nu e în primii 10” / “Ar avea loc la națională”

Compagno a jucat toate cele 90 de minute în deplasarea de la Botoșani. Vârful adus de la FCU Craiova are 4 goluri în 11 partide pentru echipa lui Gigi Becali și este în acest moment singurul atacant autentic al echipei.

Compagno, analizat dur de către Răchită

“O gândire rapidă, acoperă spațiile, nu îi e frică cu mingea la picior. Un gol de atacant, nu dădea Compagno niciodată așa, dădea pe lângă poartă. La Compagno cu mingea e problemă, când lovește zici că face fractură, sunăm doctorul când dă în minge.

Știi câte driblinguri are Compagno pe meci? 0,5. Câte goluri are are 4 goluri, ceva de genul acesta, din care patru din penalty-uri. El intră doar la penalty-uri și de acolo își adună golurile. Dacă era român nu era în primii 10″, a spus Valeriu Răchită.

Acesta a fost supus unui val ofensiv al echipei lui Gigi Becali și a scos 3 goluri ca și făcute. Forța FCSB-ului pe plan ofensiv a fost lăudată de către Adrian Ilie.

FCSB este o forță ofensivă

“Vorbeam cu niște prieteni, am văzut meciul aseară. Fani FCSB. Și discutam cu ei. Sunt câțiva jucători foarte importanți. Șut, Olaru, Coman și Compagno, nu vorbim de linia de fund. Cei care înscriu, dau gol, așa începem, vedem ce facem cu restul.

Îl scoatem pe Compagno care are 4 goluri, pe cine introducem? Pe Miculescu, care are un gol? Ca la matematică. Sunt jucători pe care nu i-aș scoate din echipă. Cu aceștia aș începe echipa, joacă, îmi dau goluri“, a spus Adrian Ilie.

“E bună teoria lui Adrian Ilie din perspectiva ofensivă. Uite ce se întâmplă la Real Madrid. L-au vândut pe Benzema. Au făcut cei de acolo o socoteală și s-au uitat să vadă dacă găsesc un vârf de talia lui, care să dea atâtea goluri și nu prea au găsit.

Dacă Compagno era român, din punctul meu de vedere, în momentul acesta putea fi o soluție pentru România. Pe profilul lui Compagno sunt foarte puțini. Uitați-vă ce atacanți avem în Liga I, mulți dintre cei care se remarcă sunt străini. Dacă Compagno a ajuns pe lista lărgită a Italiei. Dacă era Români probabil că era pe listă”, a spus Andrei Vochin.

