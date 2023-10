Dorinel Munteanu, viitor antrenor la FCSB: “Vă dau scris!”

Echipa condusă de Dorinel Munteanu are un singur meci pierdut în 11 partide și a urcat în clasament până pe locul 8. Gălățenii au nu mai puțin de 8 remize, însă au început să lege și victoriile. 6 puncte a strâns Oțelul în ultimele două etape.

Dorinel Munteanu, propus la FCSB

“Eu vă dau scris că următorul antrenor al FCSB-ului, când o fi, anul acesta, sau la anu, va fi Dorinel Munteanu”, a spus Horia Ivanovici, contrazis de Valeriu Răchită: “Nu cred că Dorinel Munteanu acceptă să i se facă echipa”.

Oțelul a câștigat în ultima etapă derby-ul nou promovatelor. Formația din Galați a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0. Dorinel Munteanu a reușit să facă din Oțelul o echipă competitivă, în ciuda unui lot fără nume sonore. În etapa precedentă, Oțelul a câștigat contra lui FCU Craiova cu 2-0.

Oțelul este o echipă puternică din punct de vedere fizic

FCSB și Dorinel Munteanu au mai colaborat în trecut. Antrenorul formației din Galați a lucrat cu Gigi Becali atât ca jucător, cât și ca antrenor. În acest moment, însă, nu se pune problema ca Munteanu să revină la FCSB.

“A mai fost odată și a plecat cu scandal. Acum două săptămâni am fost la cursul pentru prelungirea licenței PRO, cu Hagi cu toată lumea. Ne spuneau că pregătirea fizică este motorul echipei.

Dacă nu poți să alergi, dacă nu ai inimă, poți să faci orice tactică. Am cursul, am primit pe mail săptămâna trecută. Deși am fost la curs, îl voi citi de 3-4 ori pentru că ai de învățat enorm.

Idelile principale le-am scris. Toți care am fost în acest ciclu, eram toți foști fotbaliști, antrenori. Toți ne-am uitat la acel om ca și cum eram în grădiniță și ne uitam la doamna educatoare. Majoritatea le știam.

Dar ne-a spus niște lucruri așa de simple, ne-a pus în grupe de 5 și puneam întrebări. Toți, am pus întrebări și am vorbit, a fost foarte interactiv, inclusiv Hagi. Pregătirea fizică este motorul echipei”, a completat Valeriu Răchită.

