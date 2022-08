Controversata viață amoroasă a Mihaelei Rădulescu. Cu cine s-a iubit diva de Monaco: „Am prins-o în pat cu un dansator”

În 1994, Mihaela Rădulescu avea 25 de ani și își făcea debutul în televiziune, la postul Tele 7abc. La vremea aceea, fusese deja căsătorită cu primul soț, Bogdan Rădulescu, iar încrederea de sine debordantă, părul creț și formele sexy au transformat-o rapid în una dintre cele mai râvnite femei din showbiz. Astăzi, la 53 de ani, diva de Monaco este cunoscută atât pentru cariera de succes, dar și pentru poveștile controversate de iubire pe care le-a trăit.

Poveștile controversate de iubire trăite de Mihaela Rădulescu. Diva de Monaco aniversează 53 de ani

iar din aceștia, mai mult de jumătate și i-a petrecut în lumina reflectoarelor. Astfel că, pe lângă parcursul său impresionant în televiziune, în atenția publicului a intrat și viața amoroasă a divei de la Monaco.

Cu mai mult succes în plan profesional decât personal, Mihaela Rădulescu a trecut prin trei căsătorii, dar și prin alte relații controversate.

În 1989, la numai 20 de ani, s-a căsătorit cu primul soț, devenind din Mihaela Țiganu, Mihaela Rădulescu, nume pe care, de altfel, l-a și păstrat după divorț.

Mariajul, însă, nu a fost unul lin. A durat numai doi ani, iar Bogdan Rădulescu, un cunoscut om de afaceri la o firmă de transport pentru VIP-uri, a făcut în trecut declarații uluitoare. La vremea respectivă, Mihaela Rădulescu făcea parte din trupa de dans a Brândușei Novac, iar un coleg ar fi făcut-o să uite de verighetă.

„Când am venit într-o zi acasă, pe neașteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurențiu, coleg cu ea de trupă”, a povestit Bogdan Rădulescu,

Mihaela Rădulescu a ajuns la spital în timpul căsniciei cu Bogdan Rădulescu

Totuși, nu infidelitatea Mihaelei Rădulescu a pus capăt relației. Soțul a reușit să o ierte, însă lucrurile nu au mers deloc bine între ei și au decis că cel mai bine le va fi să meargă pe drumuri separate.

De altfel, omul de afaceri a povestit și un moment desprins parcă din filme. Nervos pe faptul că nu știa ce s-a întâmplat cu câinele său, care era vizibil mai agitat după ce Mihaela Rădulescu l-a scos la plimbare, bărbatul a trecut cu mașina peste piciorul soției sale.

„M-am urcat în maşină cu gândul să dau o tură prin oraş, să mă răcoresc. Ea, ca să-mi facă în ciudă, mi s-a pus în cale. Am ameninţat-o că, dacă nu se dă din drum, o calc. Parcă înnebunise. Când am pornit motorul a pus piciorul în faţa maşinii. Un gest inconştient… Nu am mai avut timp s-o feresc şi i-am rupt piciorul”, a spus fostul soț al Mihaelei Rădulescu,

Dan Chișu, bărbatul care i-a deschis drumul spre succes Mihaelei Rădulescu

O relație mai puțin cunoscută a Mihaelei Rădulescu este cea cu Dan Chișu. S-au cunoscut pe vremea când ea abia se mutase de la Piatra Neamț în București, imediat după Revoluția din 1989. Prima colaborare dintre ei a fost în anul 1993, pentru un documentar despre formația Phoenix, el fiind asistent de film și producător al propriei case de producții.

Oana Roman, cu care Mihaela Rădulescu era apropiată la vremea respectivă, a dezvăluit în trecut că Dan Chișu este cel care i-a deschis vedetei drumul spre succes.

„El a fost cel care a transformat-o dintr-o fată simplă, normală, într-o personalitate, dar asta și pentru că ea și-a dorit să-și depășească condiția, știa clar că vrea să ajungă undeva.

El a învățat-o limbi străine, a învățat-o să citească, cum să se îmbrace, cum să se prezinte, cum să vorbească. A învățat foarte multe de la el. A luat-o cu el la Cannes de câteva ori, unde i-a arătat o altă lume”, a spus Oana Roman cu privire la acest subiect,

Ștefan Bănică Jr. a fost cel de-al doilea soț al Mihaelei Rădulescu

În anul 1997, Mihaela Rădulescu s-a căsătorit cu Ștefan Bănică Jr., iar relația lor a stârnit de multe ori atenția publicului. Doi ani mai târziu, când s-au separat, s-a zvonit că motivul ar fi fost tot infidelitatea, de data aceasta a lui.

Totodată, au apărut și informații conform cărora Ștefan Bănică Jr. ar fi fost violent cu Mihaela Rădulescu. , fiind nevoit să intervină.

Totuși, Mihaela Rădulescu l-a descris pe Ștefan Bănică Jr. drept „cel mai blând om din lume”, în ciuda faptului că el nu a avut neapărat doar cuvinte de laudă la adresa ei după divorț.

A divorțat de Elan Schwarzenberg în 10 minute

După două căsnicii eșuate, Mihaela Rădulescu nu și-a pierdut speranța. A mai dat o șansă căsătoriei în anul 2004. Elan Schwarzenberg, un afacerist israelian, este și cel care a făcut-o mamă pe fosta jurată de la Românii au talent. Împreună au un fiu, pe Ayan,

Relația cu Elan s-a încheiat în 2008. Cei doi au divorțat în 10 minute, de comun acord, la Judecătoria Sectorului 1, unde și-au făcut apariția ținându-se de mână. Ulterior, vedeta a format un cuplu cu Dani Oțil. Legătura dintre ei a fost una foarte controversată, mai ales prin prisma diferenței de vârstă de 11 ani dintre ei.

Fără să țină cont de nimic, s-au iubit timp de cinci ani, iar după despărțire au rămas prieteni.

Mihaela Rădulescu s-a mutat de câțiva ani la Monaco

Mihaela Rădulescu s-a mutat, între timp, la Monaco. Din anul 2014, diva trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Felix Baumgartner. În ciuda faptului că petrec mult timp la distanță, cei doi reușesc să păstreze aprinsă flacăra dintre ei.

„Suntem împreună deja de ceva vreme și nu ne-am despărțit decât prin titlurile presei din România. Noi suntem mereu plecați, nu avem doar o casă, locuim în Elveția, Germania, Austria…prin hoteluri mai mult. Asta mă ajută, că nu spăl, nu fac de mâncare. Iar Felix…el e foarte zăpăcit, nu știe niciodată care e stânga și care e dreapta.

Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru. Bine, vorbesc despre lucrurile astea mici, cotidiene. În rest, avem o relație perfectă. Chiar dacă nu ne vedem multă vreme. Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”, a spus Mihaela Rădulescu despre relația cu Felix,