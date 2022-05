Ce a avut Dani Oțil de câștigat de pe urma Mihaelei Rădulescu: ”Îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din ultimii ani”

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format un cuplu în urmă cu mulți ani, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei de 11 ani. Cu toate acestea, nu le-a păsat de cârcotașii care îi comentau și s-au iubit cu toată pasiunea timp de aproape șapte ani. Chiar dacă iubirea lor a ajuns la final, cei doi comunică și acum, când fiecare are o altă relație și este fericit alături de o altă persoană. De altfel, Dani Oțil a recunoscut că încă mai ține legătura cu fosta lui iubită,

Dani Oțil ține legătura cu Mihaela Rădulescu: ”Îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din ultimii ani”

Dani Oțil a alcătuit un cuplu frumos alături de Mihaela Rădulescu. Cei doi și-au văzut de treabă, în ciuda comentariilor răutăcioase din lumea mondenă, care nu au privit cu ochi buni relația lor. Matinalul postului Antena 1 și Diva de la Monaco s-au cuplat în anul 2008 și s-au despărțit în anul 2014. Cele două vedete au rămas în relații foarte bune.

„Bineînțeles că există viață după Mihaela Rădulescu. Eu mai vorbesc cu ea, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din ultimii ani. Am iubit doar de două ori în viață. Am avut două relații, a câte șapte ani. Nu am făcut sex pe lângă. Spun rarisim. Eu și Mihaela ne sunăm de Crăciun. Iau cina cu fete doar dacă îmi dau cheia de la casă”, declara, în urmă cu ceva timp, Dani Oțil.

Dani Oțil a avut de câștigat de pe urma relației lor

La 8 ani de la despărțirea de Mihaela Rădulescu, Dani Oțil recunoaște că a avut numeroase avantaje de pe urma relației cu Diva de la Monaco. În perioada în care acesta se iubea cu Mihaela Rădulescu și colegul lui Dani Oțil de prezentare, Răzvan Simion a ajuns rapid în vizorul tuturor.

Prezentatorul de la Antena 1 susține că a crescut imediat pe scara popularității. Pe atunci acesta și colegul său erau prezentatori la postul de televiziune, Național TV și se chinuiau să se promoveze. După ce Dani s-a combinat cu Mihaela, cei doi prezentatori au ajuns în centrul atenției. O dată cu această expunere în media, pentru cei doi au început să vină și contractele de imagine.

”Am primit un contract de imagine, pentru 1 an de zile”

Astfel, la scurt timp, Dani Oțil a obținut pentru un an o motocicletă de la un brand renumit, asta după ce a refuzat să conducă gratuit o mașină de lux, abia lansată. Decizia de a nu-și schimba mașina, a fost luată de vedetă din considerentul că pe atunci avea credite la bancă pentru garsoniera în care trăia.

„Într-o zi, când am devenit mai celebru, și nu neapărat mulțumită mie, ci că eram într-o relație cu o doamnă mai în vârstă și atunci era wow, și care era mai celebră, evident, pentru că am început să apar mai peste tot, m-a chemat un domn foarte important. Am purtat o discuție despre cum ar trebui să fie un motociclist vechi, să promovez niște motoare.

Am primit un contract de imagine, pentru 1 an de zile. Apoi mi-a zis că, pentru că am multă vizibilitate, dacă nu vreau să îmi dea o mașină. Au fost cei mai grei pași, am transpirat puțin rece. I-am zis că nu vreau mașina și el mi-a zis „Poftim?’ I-am spus că am o garsonieră în rate, luată în franci elvețieni. Am plătit-o de 3 ori. Eu le zic oamenilor că mă cheamă la audit, nu am bani de impozite.

Cum ar fi să mă vadă la semafor? În primă fază, omul a luat-o foarte rău, m-am gândit că nu o să îmi dea nici motocicleta. Până la urmă, mi-a scris că este o lecție de marketing, deși el voia expunere. Mi-a zis că aveam dreptate și că avea vedete pe lista de așteptare. Apoi mi-a zis să mă duc să iau motocicleta”, a povestit Dani Oțil în cadrul unui podcast, Aproximativ discuții, cu Gojira.

Dabi Oțil este căsătorit cu Gabriela Prisăcariu

și au împreună un copil de toată frumusețea pe nume Tiago. În schimb Mihaela Rădulescu se iubește cu austriacul Felix Baumgartner. Diva de la Monaco are un fiu din căsnicia cu Elan Schwartzenberg, pe nume Ayan.