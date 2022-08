Cum arată Mihaela Rădulescu la cei 53 de ani împliniți astăzi. Vedeta nu s-a ferit să vorbească de operațiile estetice

Mihaela Rădulescu are 53 de ani, dar arată foarte bine. Diva sărbătorește astăzi 53 de ani, dar nu își arată deloc vârsta.

Mihaela Rădulescu, siluetă de indiviat la 53 de ani

Mihaela Rădulescu sărbătorește astăzi un moment important al vieții sale, anume împlinirea a 53 de ani. Vedeta nu își arată deloc vârsta, dar face eforturi pentru a arăta bine.

pe rețelele de socializare, unde postează mereu imagini din viața sa. Aceasta nu se ferește să posteze inclusiv imagini în costum de baie.

De altfel, anul trecut, vedeta a uimit pe toată lumea când a decis să pozeze nud, la 20 de ani de la momentul în care a realizat primul său pictorial complet dezbrăcată.

„Vreau să îmbătrânesc ca tine”, „Superbă”, „Minunată”, „Incredibil cât de mișto ești”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani la o postare a vedetei în costum de baie.

Ce spune Mihaela Rădulescu despre operațiile estetice

Nu este un secret pentru nimeni că Mihaela Rădulescu face sport și are grijă la ce mănâncă, dar vedeta a fost la fel de sinceră și în ceea ce privește operațiile sale estetice.

Astfel, vedeta de televiziune a recunoscut de fiecare dată când a apelat la ajutor pentru a arăta bine. Mai mult, ea chiar a spus că nu îi pasă dacă cineva o critică pentru suferite.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operațiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate.

Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie.

Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, a spus ea, conform .