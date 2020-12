Copiii lui Cornel Țălnar, piesă hip-hop anti măsuri excesive: ”Lăsați-ne să trăim înainte să murim!” Exclusiv

Fata lui Cornel Țălnar, Sendy, împreună cu soțul și fratele ei, Cristi, respectiv George, au scos o piesă hip-hop cu un puternic mesaj anti-măsurile COVID-19 instituite de statul român și mai ales închiderea sportului în localitățile carantinate, așa cum este Alba-Iulia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În versurile melodiei se regăsesc problemele cu care se confruntă fiecare om normal în actuala pandemie, când s-a limitat dreptul la sport, școală online sau purtarea măștii în aer liber, pe care o consideră o măsură aberantă.

Copiii lui Cornel Țălnar, piesă hip-hop anti măsuri excesive: ”Lăsați-ne să trăim înainte să murim”

”Sănătate, sport, suflet. Lăsați-ne să trăim înainte să murim, vă rugăm, lăsați-ne să trăim. Educația ne-ați luat-o, sportul ni l-ați confiscat. Ne vreți lipsiți de vlagă ca și mielul la tăiat. Deșteaptă-te tu române dacă ceilalți nu vor. Nu lăsa mâine oculte să sfărâme al tău popor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu vrem decât echitate, să trăim în libertate. Dați restricții nefondate. Sportul este să-nă-ta-te.

La Guvern sau Prefectură sau cum vă mai numiți voi. Nu aveți dreptul să decideți ce-i mai bine pentru noi.

ADVERTISEMENT

Copii ne plâng în casă, în popor dați cu noroi. Școala, bolnavii și sportul le aruncați la gunoi.

Acum state suverane, politruci sau guvernanți. N-aveți niciodată dreptul sufletul ca să ni-l luați. Ne-ați furat dreptul la viață, ne-ați privat de libertate, ne-ați închis școala și sportul, dar vorbiți de SĂ-NĂ-TA-TE.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lăsați-ne copii să trăiască. Sportul și natura sunt mană cerească. Pe noi plebea mioapă și pe ai noștri copii ne maltratați cu reguli, ne mințiți zi de zi.

Ne-ați pus masca la gură și lanțul la picioare. Ce-i val ca valul trece, dar sufletul ne moare. Oamenii sunt fără viață, mulți fără autopsii, să ieși sub cerul liber îți trebuie hârtii. Mă întreb ce pregătiți? Ce vremuri vor veni? Vă întreb pentru că știți, noi liberi vom mai fi?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Școala online și sportul cu mască, acestea ucid trăirea firească. Muncitul de acasă și fără plimbare. Să nu simți nici ploaia, nici raza de soare. Să nu îți vezi bunicii, părinții și frații, nu mai înghițim reguli și nici aberații. O viață avem și până om muri, vrem să trăim, nu ne veți opri. Vrem să trăim, liberi vrem să fim.

Ascultați-vă sufletul și nu lăsați pe nimeni să vă ia visul. Luptați pentru el!”, așa sună versurile melodiei lansate pe 30 noiembrie 2020.

ADVERTISEMENT

Băiatul lui Cornel Ţălnar a compus textul melodiei

Textul a fost compus în 20 de minute de băiatul lui Cornel Țălnar, George, în timp ce vocea principală este a lui Sendy, care a avut ideea unei piese hip-hop care să ducă mesajul lor în toată țara.

”Eu și echipa mea fantastică, de omuleți curajoși și neînfricați, suntem din Alba Iulia, capitala de suflet a României și pentru că ce se întâmplă în contextul actual al ”pandemiei” a ajuns să ne distrugă visul, vocația, pe care le-am transformat în sursa noastră de câștig, am creat piesa ”Lăsați-ne să trăim înainte să murim” ca un Apel al nostru, în calitate de antrenori de fitness-aerobic, fotbal, dar și licențiați în Drept, către cei care conduc această țară și care totodată dirijează destinele românilor.

ADVERTISEMENT

Apelul este: Nu distrugeți visele românilor! Nu distrugeți singurele lucruri care ne mențin sănătoși din punct de vedere mental și fizic: educația și sportul! Putem afirma cu tăie că singura armă reală cu care putem lupta împotriva acestui virus care afectează în special plămânii și aparatul respirator este sportul, iar instituirea măștii în aer liber sau în sălile unde acesta se practică este o măsură abuzivă, fără suport științific și nici constituțional.

Prin sport, îți fortifici organismul, îți creezi imunitate și câștigi acea energie vitală, necesară stării de bine. Astfel, din cauza măsurilor aberante și abuzive la care sunt supuși marea majoritate a românilor, crezând în dreptul nostru de a ne urma visul și de a ne recăpăta libertatea de exprimare, de mișcare și cea sufletească, am creat această piesă hip-hop (versuri: George Țălnar, producție: WhiteCity Code, studio: MMOD Records, Voce: Sendy și Cristi Țălnar)”, a declarat Sendy Țălnar pentru FANATIK.

Sendy Țălnar are o sală de fitness care se numește Sendy Club și pe care a fost nevoită să o închidă în timpul stării de urgență, au redeschis abia pe 15 iunie și începând de pe 17 noiembrie au închis-o iar pentru că s-a instituit carantina în Alba Iulia. Așa că face alături de urmăritorii ei antrenamente online pe pagina de facebook.

”Chiar în 23 martie am început antrenamente LIVE pe pagina noastră de facebook: Sendy Club. Accesul era liber și susținerea facultativă. Doar dacă oamenii doresc pot să trimită în contul nostru suma de 5 ron, respectiv 1 euro sau 1 liră, pentru un antrenament.

Au acces permis toți oamenii care doresc să facă mișcare de 3 ori pe săptămână alături de noi. Mâine avem cel de-al 91-lea live, facem în zilele de marți, joi și vineri de la orele 18:15. Faptul că am simțit că live-urile sunt o binecuvântare pentru noi și pentru oameni am hotărât să le menținem și când sala a fost fizic deschisă”, a explicat Sendy Țălnar.

Sendy Țălnar: ”Tata suferă enorm pentru că a crezut în spanioli și s-a înșelat”

Fata lui Cornel Țălnar spune că nu mai ține cu Dinamo din 2010, dar urmărește ce se întâmplă acum la echipa din Ștefan cel Mare.

”Tata a crezut în spanioli și, din păcate, s-a înșelat. Suferă enorm, vă dați seama! Eu nu mai țin cu Dinamo, sau, mai bine zis, am scos din suflet această echipă, de când am simțit că tati este bătaia de joc a conducătorilor, că este folosit la greu și aruncat ca o măsea stricată după ce redresa clubul. Cred că mai mult am fost țălnăristă decât dinamovistă. Am crescut de mică cu această iubire față de culorile alb-roșu, preluând de fapt pasiunea și iubirea tatălui meu. Eu pot orice să tolerez, până când simt că cineva își bate joc de familia mea. Dinamo nu mai există pentru mine cât timp cei care o conduc uită să țină alături oamenii de calitate, oameni care fac totul cu profesionalism și, mai mult decât atât, investesc suflet în ceea ce fac, fără ca partea financiară să fie importantă!

Dinamo a rămas iubirea vieții tatălui meu, dar nu cred că se va mai putea redresa vreodată, la nivel vibrațional. Consider că oamenii care au condus clubul în ultimii ani au uitat să fie oameni, au uitat să pună suflet în acest club emblematic și au urmărit doar partea financiară. Ei au adus mulți fotbaliști, care, la rândul lor, au avut aceeași țintă, lăsând la o parte valorile în care credeau sau încă mai cred, dinamoviștii adevărați.

O situație similară de fapt cu ceea ce se întâmpla la nivel național, economico-social, prin care cei care ne conduc au uitat să mai fie oameni când au hotărât aberant să implementeze măsuri care subjugă oamenii de rând, în favoarea celor care dețin monopolul și care urmăresc bunăstarea proprie și personală.

Eu sunt încântată că pot să strig cu voce tare ceea ce simt, pentru că știu că istoria ne va da dreptate! Și, dacă aș tăcea, ca să nu mă lovesc de repercursiuni, aș suferi mereu pentru că nici măcar nu am încercat, că am fost lasă”, a declarat Sendy Tălnar în exclusivitate pentru FANATIK.