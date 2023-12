Cora, soția lui Serghei Mizil, schimbare uriașă în viață: ”Din altă dimensiune”

Soția lui Serghei Mizil, frumoasa doamnă Cora Niculescu Mizil ne povestește despre ziua când a primit un mesaj vocal venit dintr-o altă dimensiune. 3 luni a studiat lumea din care venea mesajul și a înțeles ce are de făcut.

Cora Niculescu Mizil vorbește deschis despre noua vocație

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, soția lui Serghei Mizil, Cora Niculescu Mizil ne povestește cum și-a cunoscut soțul și cine pe cine a cucerit. Cora ne spune cum a hotărât să descopere ce se află în lumea nevăzută și cum și-a întâlnit destinul. Aflăm care este cea mai mare calitate a soțului ei și cum au reușit să reziste, la începutul relației lor.

Cora Niculescu Mizil, pasionată de ezoterism

Cora, arăți fantastic la 64 de ani, care este secretul tău? Ții vreo dietă, ai renunțat la anumite alimente?

-Fac mișcare, fie că este vorba de fitness la sală sau plimbări cu bicicleta sau pe jos, caiac. Orice formă de mișcare este bună. Suntem făcuți să ne mișcăm, de asta o formă funcțională și în măsură posibilităților estetică necesită în mod obligatoriu ca mușchii să fie tonifiați.

De asemenea, fac masaj și alte terapii uzual oferite de saloanele de întreținere corporală. Mănânc puțin, nu cu foarte multă carne. Fac deseori cure cu suc de țelină frunze dimineața, sau am zile de mere dacă am mâncat prea mult în ziua precedentă.

De câțiva ani te-ai dedicat activităților ce țin de ezoterism. Cum ai ajuns să faci asta, să ajuți atât de mulți oameni?

-Cred că destinul m-a împins să ajung aici. Nu a fost o alegere conștient luată ci un context de împrejurări și oameni care m-au direcționat pe această cale. O perioadă am avut o emisiune de spiritualitate împreună cu o altă prietenă, la tv. Inițial am vrut să fac parte din echipa din spatele ecranului. Dar în prima zi de emisie, în ultima clipă, cea de a doua moderatoare a renunțat și a trebuit să intru în fața camerelor.

Cam așa s-au desfășurat toate evenimentele care m-au făcut să ajung la a consilia oamenii. Am înțeles destul de repede, văzând cum se creează contextul, observând sincronicitățile, că această cale făcea parte din destinul meu. Atunci am lăsat lucrurile să curgă.

“Am primit un mesaj vocal venit din altă dimensiune”

Cât de mult ți-a trebuit să înțelegi, după prima experiență, ce se întâmplă cu tine și ce ar trebui să faci?

-Hotărârea de a află ce este în lumea nevăzută am luat-o în aceeași zi în care am experimentat pentru prima dată recepția unui mesaj vocal venit din altă dimensiune. Trei luni de zile au durat căutările pentru a afla suficiente informații despre această lume în care se discuta despre suflet, spirit, reîncarnare. Apoi am luat o decizie cu privire la cum aveam de gând să procedez .

Îți mai aduci aminte ce ai gândit când l-ai cunoscut pe Serghei? Cine pe cine a cucerit, până la urmă?

-Noi suntem două personalități dinamice, deci e greu de răspuns la această întrebare. Cred că ne-am cucerit reciproc.

Care este cea mai importantă calitate a lui? Dar cel mai mare defect?

-Cea mai importantă calitate este că are o inimă mare, în care încape toată lumea. De la cunoștințe la prieteni apropiați, nu există nimeni care să îi ceară ajutor și Serghei, dacă îl poate oferi, să nu o facă. În plus calitatea de a fi autentic, fără scuze și bâlbâieli. Nu cred că are un defect capital, are mici imperfecțiuni ca noi toți.

Cora, despre Serghei: “Miracolul este cum ne-am înțeles atunci”

Serghei este spumos, exploziv, tu ești liniștită, abia dacă ieși la evenimentele mondene. Cum au reușit, doi oameni atât de diferiți, să se înțeleagă atât de bine?

-La început eram la fel de explozivi și temperamentali amândoi și cedam cu rândul în momentul discuțiilor mai aprige. Miracolul este cum ne-am înțeles atunci, când eram două pietre tari. Răspunsul întotdeauna cred că este iubirea, care face totul posibil. Ieșeam tot timpul la evenimente împreună. Când mi-am început preocupările spirituale a fost o perioadă mai tensionată. A trebuit să ne adaptăm amândoi la schimbările pe care această transformare le aducea.

Cum este mama Cora? Cum erai când Ana era mai mică?

-Asta ar trebui să o întrebați pe fiica mea, nu pe mine. Percepția fiecăruia dintre noi este diferită, pentru că fiecare privește situațiile, relațiile din unghiul propriu.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Copilăria mea a fost frumoasă, plină de nebunii. Eram băiețoasă și temerară, deci din punctul asta de vedere le-am dat părinților mei bătăi de inima.

“Am avut o mamă perfectă”

Cui îi spuneai secretele tale, mamei să tatei? Sau, fiind pe vremea comunismului, părinții nu prea își arătau sentimentele?

-Aș putea spune că am avut o mamă perfectă, care a știut întotdeauna să îmi ofere suportul emoțional de care am avut nevoie. Eu, pe de altă parte eram un copil deschis, îi povesteam câte în lună și în stele mamei mele.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat în facultate când făceam practică ca student, vara în turism, dar nu aș putea spune pe ce i-am cheltuit.

“Eu am vrut să experimentez altceva”

Cum e soția Cora? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

-Nu, nu sunt tipul casnic. Mama mea a fost casnică și și-a dedicat viața copiilor și soțului. Eu am vrut să experimentez altceva. Nu e vorba că nu știu să fac nimic, ci că aleg să fac altceva.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Nu gătesc în mod uzual, dar când trebuie să gătesc ceva, prefer produsele făcute la cuptor.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Vreau să scriu cărți cu povești pentru copii și cărți de sprijinire a transformării conștiente a oamenilor din punct de vedere energetic și spiritual. Această activitate este în curs de desfășurare.