Corina Chiriac a dezvăluit care este rochia ei preferată din toată cariera: „Cu siguranță nu vă așteptați”

Corina Chiriac a dezvăluit care este rochia ei preferată din întreaga carieră. Artista are o întregă colecție la Muzeul de Istorie din București, unde se află zeci de ținute pe care le-a purtat de-a lungul vremii, pe scenă.

Care este cea mai iubită rochie a Corinei Chiriac

Preferata ei nu este nicidecum una scumpă, ci una ieftină, dar care îi aduce amintiri plăcute. Vedeta a povestit în cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars că cea mai iubită rochie a ei este una de pe vremea când avea doar 17 ani.

ADVERTISEMENT

Rochița este una de culoare verde, iar materialul este unde ieftin, după cum a mărturisit vedeta. Corina Chiriac a dezvăluit că a folosit acea rochiță în momentul când a dat un examen important, iar acum ea face parte din

„Cu siguranță nu vă așteptați la ceea ce am să vă arăt. Este această rochiță de stambă, pentru fetele mai tinere, era un material ieftin, din care se făceau și rochițe de vară, e o rochiță pentru o fată de 17 ani. De ce am păstrat-o și o iubesc? În această rochiță am dat examen în iunie 1967”, a declarat vedeta.

ADVERTISEMENT

Mărturiile Corinei Chiriac. Iubirea pentru istorie a venit de la părinți

a dezvăluit că iubirea pentru păstrarea lucrurilor vechi a venit de la părinții ei. Aceștia o duceau mereu la muzee, astfel că artistei i-a fost insuflată ideea că acestea păstrează, de fapt, istoria lumii.

„Am vrut să le găsesc un loc unde să poată fi văzute, nu numai pentru ca familia mea să fie pomenită, pentru că sunt rodul unei familii cu vechime.

ADVERTISEMENT

Părinții mei mă duceau la muzeu, Muzeul Antipa era de bază, iar când mergeam la mare, mă duceau la Muzeul de Arheologie. M-am familiarizat cu ideea că muzeele sunt păstrătoare ale istoriei omenirii, poate par cuvinte mari, dar nu sunt”, a dezvăluit artista.

Artista a mai povestit și că a donat mai multe bilete de avion, deoarece în perioada aceea călătoriile erau un lucru rar.

ADVERTISEMENT

„Am donat muzeului și patru sau cinci bilete de avion, cu acesta am mers prima dată în Portugalia, mi se părea extraordinar, arătam la prietene. Încurajez pe toată lumea să se uite în documentele de familie”, a mai spus ea.