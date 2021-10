Corina Chiriac împlinește 72 de ani. Momentele de neuitat prin care a trecut de-a lungul vieții: „Supraviețuirea atunci, ca acum, înseamnă adaptare”

Corina Chiriac își serbează mâine ziua de naștere, împlinind frumoasa vârstă de 72 de ani. Îndrăgita cântăreață care a devenit un adevărat reper pentru generații întregi are o serie de povești de spus, iar pe unele dintre ele le-a expus în cartea lansată de curând, intitulată „Minuni trăite”.

Reputata artistă s-a transformat încă de la începuturile carierei într-un adevărat icon. Melodiile sale sunt ascultate și astăzi, iar una dintre piesele sale, „Inimă, nu fi de piatră” a reintrat în topurile muzicale datorită unui cover realizat de Roxen.

Într-un interviu acordat pentru FANATK în luna martie a acestui an, cântăreața de muzică ușoară a vorbit despre câteva dintre întâmplările care i-au marcat viața, dar și cariera.

Corina Chiriac, la ceas aniversar. Viața ei de poveste, expusă într-o carte lansată de curând

Corina a vorbit cu ocazia lansării cărții sale despre evenimentele de neuitat prin care a trecut, cunoscând o serie de oameni care au marcat-o în mod pozitiv și de la care a avut multe de învățat.

Majoritatea întâmplărilor povestite în sunt dinainte de 1989, o perioadă pe care artista o privește acum cu detașare. Corina a mărturisit pentru Fanatik faptul că nu se uită cu mânie în trecut și că fiecare perioadă a avut farmecul ei.

„Am vrut să fiu cât mai fidelă realității pe care am trăit-o, fără să înjur sau să critic nici comunismul, nici capitalismul. Am scris ce am simțit, cu bune și cu rele. Nu mă uit cu mânie în trecut, pentru că au fost multe lucruri frumoase, de neprețuit.

Greu poate fi și acum, căci supraviețuirea, acum ca atunci, înseamnă adaptare, iar asta e foarte important de știut mai ales pentru artiști. Totuși, trebuie să spun că arta era sprijinită și înainte, așa cum a fost aceea perioadă, au fost și câteva avantaje chiar dacă nu puteai să spui orice și oricând”, a declarat Corina Chiriac pentru FANATIK

În cartea lansată de muziciană, aceasta povestește despre locurile pe care le-a vizitat (deloc puține), despre tărâmurile care i-au arătat cât de colorată este lumea, de fapt.

Cântăreața a bătut lumea în lung și-n lat

„Am călătorit foarte mult, iar fiecare loc, fiecare experiență m-a adus mai aproape de Dumnezeu. Sunt multe trăiri fantastice. Pot să spun că am făcut o echilibristică literară între lumea comunistă și lumea capitalistă, iar la relatarea anumitor întâmpări am făcut aproape o ”investigație polițienească”, în sensul că mi-am amintit de mari balerini, de mari artiști pe care nu i-am găsit nici măcar pe Wikipedia, dar care merită să fie cunoscuți.

Sunt foarte multe anecdote. Într-un capitol povestesc, de pildă, cum am învățat limba germană când am fost în Republica Democrată Germană. Țin minte că voiam să laud o doamnă. Din greșeală a ieșit altceva, că aș vrea să îi vând un câine. Am fost în Rusia, în Portugalia, în Cuba, țări unde am văzut alte lumi. Sunt țări unde am avut parte de tot felul de întâmplări”, sunt câteva dintre povestirile Corinei, spuse pentru FANATIK.

Debutul muzical a avut loc la Steaua fără nume, în anul 1970

Corina Chiriac este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică ușoară, compozitoare și textieră de la noi. Interpreta unor hituri legendare a moștenit talentul de la părinții ei.

Tatăl acesteia, Mircea Chiriac a fost profesor la Conservatorul Ciprian Porumbescu. Mama îndrăgitei artiste, Elisabeta, a fost profesoară de pian la același Conservator.

Debutul ei în lumea artistică s-a produs în anul 1965, ca actriță, la Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa” din București. Cântăreața a avut parte de cei mai buni profesori în începuturile sale în actorie, dar și în muică. I-a avut ca mentori, printre alții, pe regizorul Mony Gellelter și Mihai Mereuță.

În muzică, artista a început să se facă remarcată în martie 1970 la concursul TV Steaua fără nume. La nivel național sparghe gheața cu lucrarea „Valurile Dunării” a lui Ivanovici.

Interpreta de muzică ușoară a scos apoi o serie de melodii legendare precum „Opriți timpul”, „Păi de ce?” și „Banii n-aduc fericirea”, printre multe alte succese.