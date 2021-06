Cornel Dinu, atac cu talpa la Răzvan Burleanu: „M-a sunat secretara lui, dar nu colaborez cu impostori”

Un scandal uriaș a izbucnit după ce Răzvan Burleanu le-a oferit bilete la tribuna a doua lui la primul meci de la EURO 2020 de la București, dintre Austria și Macedonia de Nord, în timp ce oficialii FRF și alți politicieni au urmărit meciul confortabil de la lojele VIP.

ADVERTISEMENT

După atacurile lui și , Cornel Dinu l-a pus și el la punct pe Răzvan Burleanu, care i-a oferit și lui bilete la Campionatul European.

Cornel Dinu îl umilește public pe Răzvan Burleanu: „Nu poți să stai cu veneticii ăștia!”

Cornel Dinu a fost sunat de secretara lui Răzvan Burleanu, care l-a invitat la meciul dintre Austria și Macedonia de Nord, însă „Procurorul” a refuzat fără să stea pe gânduri. Ba, mai mult, a ținut să îl pună la punct pe președintele Federației Române de Fotbal.

Fosta glorie dinamovistă și component al echipei naționale a fost extrem de mâhnit de situația jenantă în care au fost puși membrii „Generației de Aur” și condamnă dur ceea ce s-a întâmplat și care rezumă foarte starea jalnică în care se află societatea română.

ADVERTISEMENT

„La ce e în România, e total normal. Păi, în România mai există vreun respect? Sunt dărâmat pur și simplu. Acum sunt niște găști infernale puse numai pe tâlhărie și pe distrugerea tradițiilor neamului românesc. Eu îi consider vinovați într-un fel pe ei”, a spus Dinu dezamăgit.

„Nu am nimic în comun cu asemenea impostori care conduc fotbalul românesc!”

Cornel Dinu l-a numit impostor pe Răzvan Burleanu, cel care conduce destinele fotbalului românesc și e convins că aceeași reacție ar fi trebuit să o aibă și Gheorghe Hagi și Gică Popescu: „Am fost și eu sunat și invitat la meci și am explicat că eu nu merg la asemenea meciuri și nu am nimic în comun cu asemenea impostori care conduc fotbalul românesc. Aceeași reacție trebuia să o aibă și Gică Popescu și Gică Hagi”, a mai precizat acesta.

Dinu continuă discursul acid și îi numește pe cei din conducerea FRF „derbedei”. În același timp, le găsește o scuză lui Hagi și Popescu însă îi îndeamnă să nu se mai expună pe viitor: „Le găsesc o scuză, s-au dus pentru că sunt mari iubitori de fotbal, dar cu asemenea derbedei în tribună nu ai ce să cauți dacă ai un dram de onoare și de demnitate! Au o scuză, dar nu poți să stai cu veneticii ăștia”.

ADVERTISEMENT

Mister a dezvăluit chiar că Răzvan Burleanu i-a făcut cu ceva timp în urmă o ofertă de colaborare, însă a refuzat ferm această propunere: „În trecut, am fost și eu sunat de către Mihai Stoichiță că vrea Răzvan Burleanu să colaborez cu el și i-am spus că eu nu colaborez cu impostorii. Zilele trecute, m-a sunat secretara lui să merg la meci”, a spus Mister conform .

Gică Popescu le bate obrazul celor de la FRF: „Am cumpărat bilete de mii de euro!”

Gică Popescu a revenit cu noi detalii după în spațiul public și în presă a apărut o dezbatere pe larg cu privire la acest subiect și a emis un punct de vedere pe pagina sa oficială de Facebook, unde l-a „înțepat” din nou pe Răzvan Burleanu: „Văd că sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federației Române de Fotbal”, a explicat fostul mare fotbalist.

ADVERTISEMENT

Popescu a detaliat și a dezvăluit că a cumpărat bilete pentru cei din Generația de Aur, pentru familie și prieteni și nu a primit bilete din partea FRF: „Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le – am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro”.

Gică Popescu a explicat că s-a simțit bine să stea alături de suporteri, ceea ce i-a adus aminte de perioada de glorie de la echipa națională a României: „Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie!”, a concluzionat fostul căpitan al Barcelonei.

ADVERTISEMENT